Adriana Costantini, Evelyn Scheidl, Marcela Tinayre, Marcela Gotlib y… ¿una foto que no se volverá a repetir?. Foto: Archivo El programa que Marcela Tinayre conduce en el canal KZO, Las rubias más uno , terminó el año bien arriba.Hubo brindis y festejo, con Moria Casán de invitada. Pero faltó una integrante de la primera hora: Evelyn Scheidl. La ex modelo no sólo no estuvo en el final, sino que tampoco estuvo las últimas semanas al aire.Consultada por LA NACION, Scheidl explicó que estaba con poco tiempo porque se estaba mudando y por eso no iba a trabajar.Sin embargo, la verdad es otra. Marcela y Evelyn -que eran íntimas amigas- comenzaron a llevarse mal al compartir un espacio laboral diario.A la hija de Mirtha no le gustaba que su amiga fuera tan "colgada" y se quejaba de eso bastante seguido.Hasta que un día explotó porque Evelyn criticó un producto que ella estaba promocionando. Y, se sabe, en televisión "los chivos son sagrados". Así fue como, inmediatamente, el programa se quedó con una integrante menos. Evelyn no sólo quedó afuera de la tele, también perdió la amistad de Marcela y tuvo que dejar el grupo de WhatsApp "las bombonas", como se llaman a sí mismas sus integrantes.Nada de esto fue blanqueado públicamente por ninguna de las otras integrantes del programa, Adriana Costantini y Marcela Gotlib.Menos que menos por la propia Marcela. Sin embargo, otras amigas que no están en la tele saben qué fue lo que pasó y piensan que, quizás, la nueva temporada del ciclo las encuentre reconciliadas.Y que ése es el motivo por el que tanto Evelyn como Marcela prefirieren no dar detalles de este enfrentamiento glam.En esta nota: Personajes Marcela Tinayre LA NACION Canal Espectáculos Peleas de famosos.

