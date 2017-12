© Victor Gill Ramirez

Las diferentes versiones de Despacito en la web también son sensación. Este 2017 será recordado musicalmente por "Despacito", la canción de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee que rompió todos los récords. El éxito de la canción fue tal que muchos quisieron dar su versión personal del tema en YouTube. Las diferentes interpretaciones del hit, van desde la bachata, el ska, el punk rock (por parte de un grupo de argentinos) y acumulan varios millones de reproducciones.Estos son los 10 videos que homenajean al éxito musical del año, más uno de yapa:1- Kurt Hugo Schneider y Aaron Encinas, versión acústica Despacito por Aaron Encinas y Kurt SchneidercerrarLa voz del cantante Aaron Encinas es el único elemento musical de esta versión que no está producido con guitarras acústicas.El resto de los sonidos son producto del rasgueo de las cuerdas y pequeños golpes a la caja de resonancia de los instrumentos.2- Peter Bence , su versión en piano Despacito por Peter Bence (cover en piano)cerrarEsta intensa versión instrumental del pianista Peter Bence acumula ya más de 11 millones de reproducciones en YouTube.Además del piano, Bence usa una pedalera electrónica que le permite grabar y reproducir sonidos en bucle para complementar la canción.3- The Holophonics , versión Ska punk Despacito por Ska Punk Cover by The HolophonicscerrarLos texanos The Holophonics hacen que el ritmo ska punk que les caracteriza le quede como un guante al último himno del pop latino.Trompetas, guitarras a contratiempo y una línea de bajo que consigue lo mismo que la canción original: que sea imposible no ponerse a bailar.4- Música de Arranque , versión flamenco Despacito por JeA with Juwon ParkcerrarEsta emotiva versión está interpretada por la cantante JeA y el guitarrista Juwon Park, artistas surcoreanos que trasladan un tema puertorriqueño al sonido de los patios andaluces.Una auténtica vuelta al mundo.5- Kike Soriano , versión sinfónica Despacito, versión sinfónicacerrarEl español Kike Soriano subió a YouTube hace unos meses esta inverosímil versión de "Despacito".Tras el éxito del video, que ya supera los 4,4 millones de reproducciones, Soriano subió otras versiones sinfónicas de canciones de Shakira y Enrique Iglesias.6- Trap Music , versión remix Despacito por Justin Bieber - Despacito ft.Luis Fonsi y Daddy Yankee (Prince LJ Remix)cerrarNueve millones de reproducciones avalan al remix de "Despacito" de Prince LJ.Este productor musical utiliza como base la canción original y la modifica usando ritmos pesados y bajos potentes.7- Mahesh Raghvan , versión en sonidos tradicionales de la India Despacito por Despacito - Indian Classical Version (Praveen Prathapan y Janan Sathiendran)cerrarMahesh Raghvan se dedica a tomar algunas canciones muy populares y a pasarlas por su particular filtro para darles un toque tradicional indio.Raghvan combina los instrumentos físicos con una aplicación con la que simula el sonido de una vina , un instrumento tradicional.8- Naju y Tute , versión punk rocker Despacito por Naju y Tute , estilo Punk Rocker (Argentina)cerrarDistorsión en las guitarras, una batería intensa e influencias del punk rock norteamericano son los ingredientes que utiliza el grupo de argentinos Naju y Tute para producir algunas de las versiones más movidas de las canciones pop del momento.9- Ahmed Alshaiba , versión Arabe Despacito por Ahmed AlshaibacerrarEl artista yemení que vive en Nueva York, Ahmed Alshaiba, usa su laúd para versionar éxitos comerciales.Una docena de sus videos, incluyendo su interpretación de "Despacito", superan el millón de visualizaciones en YouTube.10- Susan Prieto , versión bachata Despacito por Susan PrietocerrarAunque la cantante peruana Susan Prieto mantiene a "Despacito" dentro de los ritmos caribeños , su versión se la lleva a la bachata.Yapa: versión 2cellos Despacito por 2CelloscerrarLa versión del famoso dúo de violonchelistas integrado por el esloveno Luka Sulik y el croata Stjepan Hauser es una de las joyitas con 21 millones de visualizaciones.En esta nota: Personajes LA NACION Canal Espectáculos Música.

