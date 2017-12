© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Forman parte del mismo combo. Coinciden en las últimas semanas de diciembre y las rodea un halo festivo. El calendario litúrgico las conecta, pero los hábitos sociales y las distintas culturas las fueron moldeando.No se celebran de la misma manera. El menú, la compañía elegida, las tradiciones y hasta el outfit para esa noche no se comparten, ni se repiten.Cada una tiene sus costumbres y una impronta que la distingue.La Navidad, como sucede en buena parte alrededor del mundo, es eminentemente un festejo familiar , a veces algo solemne y donde la llegada de Papá Noel, si hay niños pequeños dando vueltas alrededor del arbolito, se roba todo el protagonismo de la noche."Los mandatos no son otra cosa que órdenes. Y el mandato familiar y social de que las fiestas son para pasarlas siempre en familia está en quiebre -opina el psicólogo Sebastián Girona, especialista en vínculos y autor de ¡No te aguanto más! Claves para desarticular los conflictos de pareja- .En los últimos tiempos, las nuevas generaciones se han permitido desafiarlo, cuestionarlo. Es sano que eso suceda. Se va naturalizando, de a poco, algo que hasta hace un tiempo 'no estaba permitido'".El escenario del 31 de diciembre es más descontracturado.Y es una norma aceptada que si en la Navidad se brinda con cuñados, suegros, tíos y sobrinos, el Año Nuevo se recibe con amigos.Muchos festejarán de esta manera el próximo domingo, rodeado de sus amistades y fuera de casa. Esa noche, el carnaval carioca reemplazará a los villancicos, y Papá Noel, según donde se festeje, puede tener cara de comediante, mago, bailarina o cantante pop.Del tomate relleno a los langostinos El menú, de acuerdo con los expertos al mando de los fuegos, tampoco es el mismo.Para Camila Pérez, chef de La Tornería de Camila, en Colegiales, lo que se degustará esa noche depende del lugar donde se celebre y la cantidad de invitados que se sienten a la mesa.Pero, a grandes rasgos, la mesa navideña es más clásica. Para Año Nuevo se impone un toque de sofisticación, y la selección de productos más exclusivos."Los platos típicos de Navidad son el vitel toné , la mayonesa de ave, el lechón, las ensaladas varias, huevos y tomates rellenos, carnes rellenas frías, arrollados y matambre -enumera Pérez, flamante ganadora del reality de Telefé Dueños de la cocina-.En cambio, para Año Nuevo algunos eligen productos que no se consumen tan habitualmente como cordero, langostinos, salmón rosado, salmón ahumado y quesos como burrata, brie o de cabra".Atento a esa diferencia de estilo, también el chef Leandro Di Mare, del restaurante palermitano Inmigrante, confiesa: "A diferencia de Navidad, elegimos un menú más elegante para Año Nuevo y esa noche ofreceremos un banquete típico que recorrerá muchas de las recetas y sabores que llegaron al país a través de las oleadas de inmigraciones europeas".María Florencia Santos, experta en márketing, coincide y reconoce que la Navidad es familia, ensalada rusa, el árbol, el caos por comprar hasta el último regalo al encargado del edificio."Es organizar quién se cargó con más kilos este año para ser el mismísimo Santa repartiendo los regalos.Es algo fantástico ver cómo todos los años repetimos, casi sin querer, las mismas rutinas."Rosa: un mechón de pelo o una prenda íntima Suele ser un regalo salvador para dejar debajo del arbolito.Algunos dicen que todas las mujer es que comparten la mesa esa noche deben recibir una. Otro de los mitos recuerda que el objeto se entrega a las mujer es solteras para "alejar la mala suerte y augurar el advenimiento de un novio".Algo anticuado y de connotación machista, pero lo cierto es que en muchas familias la tradición de regalar una bombacha rosa a las mujer es de la casa sigue vigente.Las mujer es Rolón compartieron el ritual de teñirse el pelo de rosa.El signficado actual, eso sí, nada tiene que ver con esa vieja creencia. Las nuevas generaciones le dan otro sentido, relacionado con los buenos augurios para el inicio de un nuevo año. Venezuela -%257C%257C%257C--La-odisea-de-una- mujer -que-perdio-la-mitad-de-su-rostro-por-una-necrosis-10032017&usg=AFQjCNGrta5ZXolCQqHZF0At8aCYTsyv7Q' style='color:#ffffff'>www.google.co.veSe regala de una mujer a otra, y la edad no tiene importancia. El obsequio se debe recibir en Nochebuena, pero el día del estreno es un punto que aún se discute. Algunas mujer es se la ponen esa misma noche. Otras dicen que se estrena el día 25, y otro grupo, el más paciente, que la estrena en la cena de Fin de Año, porque, dicen, lo ideal es comenzar el Año Nuevo con el amuleto rosa en cuestión.Por eso, no falta la desorientada que cae al festín del 31 con la lencería rosa para regalar.También está la innovadora, como Lucila Rolón, periodista y docente, que aplicó la tradición pero con una idea más aguerrida, acorde a estos tiempos."Les pedí a las mujer es de mi familia que se coparan y me dejaran teñirles, al menos, un mechón rosa. Lo hice como regalo de Navidad, la verdad es que no tenía plata para comprarle algo a cada una, y preferí construir entre todas un recuerdo -confiesa-.Todas las chicas se coparon, incluso mi mamá, que también es abuela. Y ahí quedó el recuerdo de todas las generaciones de mujer es de nuestra familia con las mechas fucsias.Fue divertido. Y la foto quedará en el recuerdo".Pinterest, la inspiración Pero además del color de esa prenda íntima, el outfit de cada festejo tiene sus propios códigos .Con más de 1,5 millones de ideas guardadas, Pinterest Argentina es la fuente ideal para muchos que buscan inspiración en las últimas tendencias de moda.Y de acuerdo con los registros de esta aplicación, el Año Nuevo se recibe de blanco y dorado y maquillaje de estrellas y brillos.Los vestidos rojos fueron uno de los tópicos más buscados en Pinterest."Según las búsquedas de las usuarias argentinas, el rojo marcó tendencia en Navidad, siendo el pin vestidos rojos lo más buscado.El blanco, junto a su inseparable aliado el dorado, son los elegidos para el look ideal en Año Nuevo", señalan desde Pinterest.En la Argentina, la red social registró un aumento del 120 por ciento en la cantidad de ideas guardadas sobre "vestidos blancos", y un incremento del 175 por ciento en las ideas sobre "vestidos rojos", ambos en el último año."Fin de año puede ser una cena sofisticada, pero también se presta para el asadito, relajado, y si es la playa cuánto mejor -agrega Santos-.Ver el atardecer, cenar tranquilos, sin corridas y esperar a las 12 recordando viejas anécdotas. Salir a la calle a ver en qué casa han hecho la mejor inversión en pirotecnia, y lo mejor es cuando se arma la competencia." Así sucede desde hace algunos años en Mar del Sur, el lugar elegido por los Santos para celebrar.Salvando las distancias con los principales centros de veraneo, el ritmo de la noche porteña durante las Fiestas fue mutando con los años. mujer es/' style='color:#ffffff'>economiavenezuela.comSi bien durante el 24 los vestidos rojos pueden lucirse hasta la madrugada, la mayoría de los restaurantes y boliches porteños abre sus salones el 31 de diciembre.También están los que, por motivos de seguridad y para evitar posibles disturbios, deciden cerrar sus puertas durante los festejos, como lo implementaron en Museum, en San Telmo, desde hace algunos años.Para no quedarse sin brindis, abren la noche previa, y a los primeros 500 invitados en llegar el próximo sábado 30 se les regala una botella de champagne.El plan, con matices, es casi siempre el mismo: juntarse a comer, a brindar, a escuchar música o ir a bailar.Mejor aún, todo eso junto.En esta nota: Vínculos LA NACION Sociedad Verano 2018.

