Los requisitos son para menores de 18 años no emancipados. Foto: Archivo Ya sea porque viajará con algún familiar, con amigos o uno de los padres, cualquier menor de 18 años debe contar con una autorización para salir del país. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, un repaso de los requisitos y costos para hacer el trámite en la Ciudad de Buenos Aires.Lo primero que se debe hacer es la certificación de firmas de los padres.A partir de eso, los requisitos son:El padre que autorice debe tener su DNI vigente y registrado un domicilio de la Capital Federal (en caso de ser viaje al exterior, deben autorizar ambos progenitores si no viajan junto al menor).Deberá acreditar su identidad, presentando DNI vigente, para ciudadanos argentinos.En tanto, los ciudadanos extranjeros deberán presentar el DNI argentino para extranjeros vigente, documento de identidad de su país de origen o su pasaporte, y certificado de domicilio de la Policía Federal (en el caso de exhibir pasaporte o documento de identidad extranjero).Deberán presentar todos los documentos en original y fotocopias.Para el caso de que el menor fuera acompañado por un tercero, deberá exhibir Documento de Identidad y fotocopias del documento de identidad de quienes lo acompañan.DNI vigente que acredite la identidad del menor (original y fotocopia).Partida de nacimiento del menor (original y fotocopia).Si el menor está reconocido por uno solo de sus padres, la partida de nacimiento debe contar con una expedición no mayor a 30 días.Si el menor es extranjero, deberá presentar partida de nacimiento legalizada y traducida, en su caso.Si uno de los padres falleció, deberá presentarse partida de defunción y fotocopia de la misma.Importante: si el menor viaja con uno de sus padres, el trámite debe realizarlo el padre que autoriza, o sea, el que no viaja, y, si viajara solo, la autorización es de ambos padres.Los documentos deben estar en perfecto estado.Más notas para entender este tema Verano en Buenos Aires: cursos para aprovechar en vacaciones S.O.S verano: cuáles son las consultas pediátricas más comunes Aluvión de argentinos en Chile: exigencias para circular en auto sin problemas Cómo hago el trámite 1) Abonar a través de la Boleta Única Inteligente ( BUI ) ya que el pago deberá estar acreditado previamente a la presentación en la sede, en la fecha del turno.¿Cómo genero el BUI? Se debe ingresar al Portal de Pagos del Gobierno de la Ciudad.Tener en cuenta que: Si se necesita realizar el trámite normal, solamente se deberá tildar el concepto "Certificados de viajes".Si se tiene que hacer el trámite de forma urgente, se debe tildar el concepto "Certificados de viajes" y también la casilla que dice "Por cada trámite urgente.Simple".2) Sacar un turno ingresando por Internet a la web de la Ciudad en: " Autorización de Viaje al Exterior "Se puede hacer de forma online, o llamando al 147.Hay que tener en cuenta que los turnos podrán no ser inmediatos. Las personas que se presenten con turno serán atendidas, como máximo, desde 10 minutos antes y hasta 30 minutos posteriores al mismo.El costo es de 550 pesos.En caso de tratarse de un trámite urgente, el peticionante deberá pagar el arancel de la urgencia ($400), de acuerdo a la Ley Tarifaria vigente.3) Presentación de la documentación: se debe concurrir a la sede, en la fecha y hora seleccionada, con toda la documentación indicada en la sección de requisitos."Con toda la documentación y pasos on line efectuados el trámite no demora más de 5 minutos", dijo a LA NACION, Mariano Cordeiro, director del Registro Civil depende del Ministerio de Gobierno porteño.LA NACION Sociedad Verano 2018.

