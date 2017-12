Horacio Rodríguez Larreta inauguró en el ex Velódromo un espacio abierto para practicar deportes

La cancha de hockey de césped. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , inauguró hoy l as obras en el ex Velódromo de Palermo , que fue restaurado como un espacio abierto y para la práctica de distintos deportes. Las obras incluyeron la construcción del primer superpark de Argentina para la práctica profesional del skate, tanto para entrenamiento preolímpico como campeonatos mundiales.Además, se construyeron dos canchas de hockey (una de césped y otra de cemento) y se recuperaron los espacios verdes de todo el predio.En el exterior de la pista y distribuidos a lo largo de las 5 hectáreas del predio se creó un circuito aeróbico para caminar y correr, estaciones de entrenamiento, espacios de estar y de juegos.Bajo la antigua pista, en tanto, se instalaron oficinas de administración y servicios.El Velódromo quedó lleno de color.Para mejorar la accesibilidad al predio se repararon las escaleras y rampas, se optimizaron los accesos por Belisario Roldán y por Figueroa Alcorta, se incorporó una red vial de uso restringido y una sala de bombas de desagote para la pista.También se crearon accesos, senderos peatonales y estacionamientos, se mejoró la iluminación y las instalaciones eléctricas y sanitarias, se incorporaron cestos de basura, bancos y bicicleteros.Próximamente, se van a agregar postas aeróbicas especiales para adultos mayores.La pista de skate es profesional.También se construyó una planta de compostaje con capacidad para tratar todos los residuos vegetales y devolverlos en forma de material orgánico, para que el mismo lugar autogestione sus propios residuos vegetales.El Velódromo se renueva para potenciar el deporte al aire librecerrarLa pista de skate fue diseñada y construida por la firma Vans, que además la va a mantener para la Ciudad a través de un sistema de padrinazgo.Se trata del primer superpark apto para campeonatos mundiales y pre-olímpicos en esa disciplina deportiva, y va a permitir mejores niveles de aprendizaje y mayor versatilidad y creatividad para andar.También cuenta con la posibilidad de incorporar gradas para el público cuando se hagan competencias en esa disciplina.La cancha de hockey de cemento.La pista de hockey fue construida y va a ser mantenida por el Club Universitario de Buenos Aires a través de un Convenio de Colaboración firmado por el GCBA y la institución.CUBA va a poder hacer uso exclusivo de la cancha los días de semana entre las 16.30 y las 21.30 horas.Sobre el viejo Velódromo El velódromo fue construido durante el gobierno de Juan Domingo Perón para celebrar los Juegos Panamericanos de 1951.Durante varios años fue sede de carreras internacionales y eventos deportivos, siendo el tercero en importancia de la región en la disciplina de ciclismo en pista.Después se usó para la realización de recitales musicales y eventos.Arte joven en el sector de skate.Su construcción presentaba fallas de ejecución que, sumadas el deterioro por el abandono, obligaron a demoler dos tribunas de gran porte que estaban adosadas a la pista.Según los informes de los ingenieros, no era viable económicamente reparar la estructura de la pista ni sus gradas, lo que motivó su cierre y caída en desuso.En esta nota: Horacio Rodríguez Larreta LA NACION Buenos Aires.

