Dujovne, el gran ganador de la conferencia de prensacerrarNada fue improvisado en la conferencia de prensa del gabinete económico. Por un lado, la foto de los cuatro que subieron al escenario es elocuente. Cabe recordar la interna que tenían Marcos Peña con Alfonso Prat-Gay, el anterior ministro de Economía.En este caso, el jefe de Gabinete fue uno de los protagonistas de la foto.También estuvo el titular del Banco Central, que, según la visión del Gobierno, debe ser autárquica, es decir, independiente.Sin embargo, Federico Sturzenegger estaba sentado en la mesa, donde también jugó Luis Caputo, ministro de Finanzas.Pero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue quien resultó fortalecido luego de la conferencia de prensa.¿Por qué? Porque en el detrás de escena estaba la pelea que se dio todo este año por las tasas de interés.Por un lado, el Central decía que no podía bajar la tasa, ya que estaba establecida en función de la meta de inflación, mientras el gabinete económico decía que si no bajaban la tasa no iba a ser rentable invertir en producción, que la economía crezca y que la gente consuma más de lo que venía haciendo.Entonces, hay dos claves: por un lado, el anuncio de la nueva meta de inflación del 15% que la explicitó Dujovne.Y, dos, que el Central no cumplió con las metas de este año, quedó muy por detrás, pero el año que viene la va a tener mucho más fácil.Y un dato adicional: hay que seguir de cerca el nivel de deuda externa, para que no caigamos en errores del pasado.LA NACION Economía Rumbo económico.

