Juan Carlos De Pablo, economista. Foto: LA NACION / Marcelo Gómez "Salieron de la ridiculez". Así definió el economista Juan Carlos de Pablo la decisión del Gobierno de modificar el esquema de metas de inflación y postergar hasta 2020 el plan de llegar al 5% anual, según se anunció esta mañana en Casa Rosada ."Mirando los contenidos de la conferencia, el Gobierno salió de la ridiculez de una meta de inflación del 8% al 12%, que era irrealizable", sostuvo el economista, en diálogo con LA NACION ."Yo no conozco a nadie que se manejara con esa meta y que haya tomado decisiones en base a esa pauta", añadió."Argentina es un país muy fluido, y no sabés qué va a pasar la semana que viene.Entonces, cuando me hablan de algo para dentro de tres o cuatro años, dejo de prestar atención", completó.Por otra parte, se refirió al futuro de la política monetaria y el nivel de tasas de interés tras los cambios en el sendero de metas de inflación y a la frase de Federico Sturzenegger, titular del Banco Central, quien hoy sostuvo que "las tasas que tenemos hoy están calibradas con la meta que teníamos hasta hoy"."No sé cómo lo habían calibrado, porque les salió algo muy diferente a lo que pensaban", disparó."Ahora quiero ver cómo sigue, porque la tasa es parte de la política económica, y en ese marco tenés el gasto, la recaudación, el endeudamiento y otras variables.Es una cuestión dinámica", completó.No obstante, De Pablo elogió que el Gobierno haya decidido hacer públicos los anuncios económicos en una conferencia de prensa conjunta entre Sturzenegger, Peña, Caputo y Dujovne."Desde lo formal, juntar a todos los funcionarios es importante".LA NACION Economía Rumbo económico.

