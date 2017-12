© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

Reunión de peronistas bonaerenses con Frigerio en Casa Rosada. Foto: Archivo Una reunión "estrictamente operativa". Así definió a LA NACION el diputado Diego Bossio el cónclave que sostienen esta tarde distintos referentes del peronismo bonaerense con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y referentes legislativos de Cambiemos en Casa Rosada.Bossio y el diputado randazzista Eduardo "Bali" Bucca fueron los primeros en llegar al despacho de Frigerio, en la planta baja de la Casa de Gobierno.Se le sumaron, luego los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo), flamante titular del PJ bonaerense.Por el Gobierno están, además, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó , y el titular del bloque Pro en esa misma cámara, Nicolás Massot .Bossio aclaró que la reunión se lleva a cabo para "debatir algunos temas vinculados a la provincia que quedaron pendientes", y que no llegaron a discutirse en la sesión en la que se debatió el presupuesto .Más allá de esa definición, el Gobierno apuesta a consolidar el vínculo con legisladores e intendentes del PJ que no responden a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner .En esta nota: Cristina Kirchner Emilio Monzó Martín Insaurralde Diego Bossio Rogelio Frigerio Nicolás Massot LA NACION Política.

© Luis Alfonso Oberto Anselmi PDVSA

Tags: Isla

625 Luis Alfonso Oberto Anselmi//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi