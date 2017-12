© Victor Gill.

Piden detener a dos manifestantes y un policía por los incidentes en el Congreso. Foto: Fabián Marelli El juez federal Sergio Torres, que investiga los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones del Congreso cuando se discutía la reforma previsional, ordenó hoy la detención de dos manifestantes y un policía.Los manifestantes son César Javier Arakaki y Lucas Iván Sauret. En los videos que analizó el juzgado, se los ve pegándole al policía Brian Fernando Escobar, que sufrió una ?fractura del hueso temporal del cráneo? y la pérdida de la audición del oído izquierdo.En cuanto al policía que Torres ordenó detener, es el que pisó con su moto a un hombre, que de acuerdo con la investigación es un cartonero, a quien además quemó con el caño de escape de su moto.El policía no está identificado, por eso el juez le pidió a la fuerza que determinara quién es.Piden que el policía sea identificado ?Toda vez que el requerido es fácilmente identificable por tratarse de un integrante de las fuerzas de seguridad en actividad, (…) úrjase en un plazo no superior de 24 horas a la Sra.ministra de Seguridad de la Nación que proporcione la identidad del efectivo policial?, dispuso el juez.Además, Torres citó a indagatoria a ?un hombre vestido con una remera negra con la inscripción ?UOM?, identificado como Mariano Ernesto Stansiola, que además de tirar piedras ?y otros elementos contundentes? a los policías, ?arengaba [a otros manifestantes] e indicaba hacia donde dirigir las agresiones?.En la misma situación (citado a indagatoria, pero sin orden de detención) quedó Damián Alejandro Ferrero, un policía de la provincia de Buenos Aires que estaba de licencia y ahora está sumariado, que arrojó "elementos contundentes al personal policial?.Además, el juez le encomendó a la División Ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad que identificara al ?sujeto de sexo masculino? que aparece en las imágenes que se hicieron públicas ?destruyendo una fuente de agua en la Plaza de los Dos Congresos?.De acuerdo con la investigación judicial, no se trata de la militante del Partido Obrero Celia Burgueño, como se sostuvo.Piden detener a dos manifestantes y un policía por los incidentes en el Congreso.Foto: Fabián Marelli La situación de Romero Además, sigue la busqueda de Sebastián Romero, el hombre a quien se vió apuntando con un mortero contra la línea policial.Su abogado había dicho que se entregaría si la Cámara confirmaba la orden de detención, pero no lo hizo.En cuanto al expediente de Torres que investiga los hechos de violencia institucional, además de la detención del agente de la moto, el juez citó a indagatoria a otro policía.?Arrojó varias veces un spray a escasa distancia y directamente al cuerpo y al rostro a un adulto mayor que se encontraba solo y desarmado al que inmediatamente luego lo golpeó en su espalda con su tonfa?, afirmó el juez.LA NACION Política.

