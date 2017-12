© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Luis Caputo, ministro de Finanzas, y Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. Los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, afirmaron que el traspaso a los precios de la devaluación será bajo y consideraron que la tendencia de los déficits comercial y de cuenta corriente no es preocupante.En diálogo con un grupo de diarios en el salón Scalabrini Ortíz del Palacio de Hacienda, los ministros complementaron las explicaciones que habían brindado previamente en la conferencia de prensa de la mañana con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.Más distendidos luego de los anuncios, estas fueron sus principales definiciones:¿Por qué cambió la meta? Dujovne explicó: "Se venía trabajando en todas las reformas fiscales y previsional; una vez que reordenamos lo fiscal, nos quedaba pendiente readaptar las metas para que fuesen cumplibles".Consecuencias de cambiar la meta. Dujovne dijo que "en la meta de inflación las expectativas juegan un rol clave y la nueva meta es un ancla más creíble".Y agregó: "La meta fue fijada demasiado temprano en 2016 y era razonable actualizarla".El significado del anuncio.Dujovne dijo que "muestra la coordinación del equipo económico", mientras que Caputo destacó que "es muy importante la reducción del financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, porque eso bajará la inflación".Incidencia de las tarifas en la inflación."Aun con tarifas congeladas en el kirchnerismo había inflación más alta".Cuánto bajarán las tasas."Dependerá de las decisiones que tome el Banco Central", señaló Caputo.El impacto del relajamiento de las metas sobre la inflación."Creemos que estamos recuperando credibilidad", dijo Dujovne. De inmediato, señaló que "atrasar un año el punto de llegada a una inflación del 5% no significa que estamos relajando la lucha contra la inflación".La evolución del déficit de cuenta corriente.Caputo indicó que "el nivel de endeudamiento en dólares con el sector privado es muy bajo; mientras se mantengan estos niveles de relación".En tanto, Dujovne indicó que "es lógico que después de años de autarquía y desinversión, crezca el déficit de cuenta corriente.Pero la reforma tributaria y otras medidas nos permitirá tener un saldo exportador en los próximos años; de hecho están subiendo las exportaciones de manufacturas industriales al 12 por ciento".El déficit de la balanza comercial.Dujovne expresó que "lo normal sería que tengamos déficit comercial por un tiempo; estamos importando muchos bienes de capital y eso se traducirá en inversión.Y en 2018 Brasil jugará un rol relevante para mejorar la balanza comercial. Este año hubo déficit por la crisis en Brasil, la caída en los términos de intercambio y la suba de las importaciones de bienes de capital".Previsión cambiaria en el presupuesto.Según Dujovne, "no se modifica; es una proyección para calcular los recursos y las erogaciones".La relación con Sturzenegger."Siempre hubo debate, no pelea. El cambio de las metas es facultad del Poder Ejecutivo", indicó Dujovne.El crecimiento del stock de las Lebacs."No hay que perder de vista que el rendimiento de las Lebacs tiene como contrapartida el rendimiento de las reservas.Y, con este tipo de cambio, se borra el cuasi fiscal", dijo Caputo.El impacto sobre la suba del haber de los jubilados. Venezuela -%257C%257C%257C--La-odisea-de-una- mujer -que-perdio-la-mitad-de-su-rostro-por-una-necrosis-10032017&usg=AFQjCNGrta5ZXolCQqHZF0At8aCYTsyv7Q' style='color:#ffffff'>www.google.co.ve"No habrá; las jubilaciones subirán como mínimo el 22 por ciento", analizó DujovneEl análisis económico sobre el anuncio de la meta de inflacióncerrarLA NACION Economía Rumbo económico.

