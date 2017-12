© Luis Alfonso Oberto Anselmi

El director de cine Juan Carlos Fresnadillo ha asegurado este jueves que la televisión se está convirtiendo en la nueva ventana de exhibición de las producciones audiovisuales y ha destacado la calidad de muchas series que se pasan por las plataformas de pago vía internet Fresnadillo , que ha ofrecido una conferencia organizada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha señalado a Efe que los desafíos futuros de la producción audiovisual son variados pero "el paradigma audiovisual" es, sin duda, "que el salón de nuestra casa" se está convirtiendo en el lugar donde se ubica la nueva ventana de exhibición.Aunque señala que las salas de cine mantendrán su función como punto de exhibición, el "fenómeno Netflix", en referencia a una de las plataformas de pago, ha hecho augurar un cambio que también afecta a los creadores que deben trabajar en estos nuevos puntos de exhibición. "El cine como historia no cambia, cambia el lugar donde se va a ver", afirma el director de los largometrajes Intacto (2002), 28 Weeks Later (2007) e Intruders (2011).Además destaca la calidad de muchas de las series que se emiten por esta vía y que en ocasiones superan en calidad a una producción cinematográfica, y subraya que se está viviendo "la época dorada" de las series de televisión. En su opinión, la nueva televisión está elevando la calidad del contenido audiovisual.Aunque aún no está decidido, entre los escenarios posible para este rodaje podría estar Canarias y al respecto el director de cine ha destacado el interés creciente por atraer a las islas producciones audiovisuales.Fresnadillo afirma que es una realidad que cada vez son más numerosos los rodajes que se realizan en las islas tanto por los incentivos fiscales que se ofrecen como por las características geográficas de Canarias. Señala que jóvenes técnicos y creadores se sienten atraídos por las ventajas que ofrecen las islas y por ello entiende que la industria audiovisual es un sector que hay que potenciar al tiempo que es preciso facilitar que sea un destino competitivo frente a otros lugares que ofrecen características similares.Para ello, en su opinión, hay que trabajar por un lado en facilitar las infraestructuras adecuadas para los rodajes como la existencia de grandes platós o de tanques de agua, lo que permita rodar todo tipo de escenas."Hay que hacer atractivo trabajar aquí", insiste Fresnadillo , quien considera que es necesario sensibilizar a los empresarios para que inviertan en crear esta infraestructura, que traerá beneficios a Canarias.Además opina que hay que facilitar la formación de los jóvenes canarios y permitir que puedan acceder a escuelas de prestigioy al mismo tiempo crear en Canarias una estructura de formación. La formación, según Fresnadillo , es clave, y además permite que una gran producción que se ruede en las islas utilice a personal de las islas con la formación necesaria.El cineasta tinerfeño también considera que hay que seguir potenciando la promoción de las islas para que se conozca en todos los ámbitos donde se generan las decisiones sobre dónde se ruedan las producciones.

