EB Hotel by Eurobuilding Quito: atención 5 estrellas en Ecuador

La capital de Ecuador se fundó sobre las ruinas de una ciudad inca, que ofrece todo lo que un viajero moderno puede necesitar. Rendido ante la majestuosa vista del Cotopaxi, nace el hermoso complejo hotelero EB Hotel by Eurobuilding Quito, inaugurado en octubre de 2017, diseñado para abrir camino a una experiencia turística.Ubicado a 5 minutos del aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en la Parroquia de Tababela del Distrito metropolitano de Quito, el hotel ha sido especialmente diseñado para el viajero de negocios y el turista, ofreciendo comodidad, servicio y espacios que inspiran y hacen de su estadía una experiencia placentera.La decoración moderna invita a la relajación de los huéspedes, acompañado de su servicio 5 estrellas, que incluye un impresionante lobby – bar y restaurante con gastronomía local e internacional que harán su visita inolvidable.Sus habitaciones standard deluxe king, standard deluxe double, deluxe suite y presidencial suite fueron diseñadas pensando en el viajero moderno y la familia que busca el placer de la comodidad en un solo lugar.La primera fase del EB Hotel by Eurobuilding Quito tendrá 144 habitaciones, además de salas de negocios, un gran salón para eventos, restaurantes, piscina, gimnasio, spa y demás facilidades para los viajeros.Eurobuilding Hotels es la primera cadena de hoteles de capital suramericano con servicio 5 estrellas, reconocida por la atención personalizada y profesional hacia sus clientes, basada en estándares de calidad, ética e integridad.EB Hotel by Eurobuilding Quito, reafirma su compromiso de impulsar y contribuir al desarrollo y crecimiento de la actividad hotelera y turística del Ecuador.Para más información visita ebhotels.com/quito o @EbHotelUio en Twitter e Instagram.EN

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Ellis ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi