Fin de año llega con muchas presiones y cargas de todo el año. Por eso mismo, el doctor Conrado Estol brindó algunos consejos para evitar que las fiestas no se conviertan en un momento que no se disfrute y que genere un alto nivel de estrés.Cinco tips:1) Adoptá un estilo de vida saludable. Si llevamos una dieta saludable, hacemos ejercicio regularmente y nos aseguramos de que descansemos adecuadamente, nuestro cuerpo puede enfrentar mejor el estrés en caso de que ocurra.2) Aprendé a ser asertivo y a decir que no sin molestar u ofender a las personas.Practica diciendo "No" sin sentirte culpable. Aprendé a administrar tu tiempo de manera más efectiva: priorizá tu día y hacé los trabajos importantes primero.Además, no desistas de las tareas desagradables. Cada vez que pensamos en ellas nos causamos estrés. Asigná una alta prioridad a una tarea desagradable y hacela primero.3) Tomate un tiempo para relajarte y recargar tus baterías.Tendrás un rendimiento mucho mejor después de un descanso y recuperaras fácilmente el tiempo que utilizó para relajarse.4) Encontrá tiempo para encontrarte con amigos.Salir con amigos generalmente nos ayuda a relajarnos y reírnos. La risa es un gran reductor del estrés. Aumenta el sistema inmunitario, que a menudo se agota durante el estrés.5) Si te sentís estresado, realizá actividad física y probá técnicas de relajación.La actividad física reduce los cambios bioquímicos y físicos producto del estrés. La relajación ayuda al cuerpo a recuperar su estado saludable normal.Fuente: contextotucuman

