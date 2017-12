© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Además de la terrible realidad de que nuestro metabolismo se ha hecho más lento, la ciencia ha ido descubriendo otros factores que bien pueden ser la causa más exacta del aumento de peso con la edad; el primero es:1. El estrésEs nuestro compañero de años, que pocas veces nos damos cuenta que éste afecta la capacidad del cuerpo para optimizar los nutrientes de los alimentos; esto se traduce en ordenes erróneas de nuestro organismo que impulsan a la ingesta exceso de alimentos calóricos o poco benéficos, de acuerdo a la Psychology Today.Además esta emoción incrementa la inflamación de las células (lo que te puede hacer ver más llenita aunque no lo este).2. Pierdes músculoA partir de los 30 años, pierdes entre 2 a 5 % de masa muscular con cada década que pasa; lo que quiere decir que a través de años vas acumulando más grasa que otro elemento de tu cuerpo.3.Hormonas en decliveAceptémoslo, lo único que aumenta con la edad es nuestro peso debido a que hormonas como la del crecimiento, estrógeno y progesterona disminuyen su producción, por lo que la composición corporal cambia; aumenta la grasa abdominal y disminuye tus horas de sueño lo que aumenta tu estrés.Y aunque parezca inevitable subir de peso con la edad, existen acciones que puedes llevar acabo para retrasar este proceso:1.Treinta años. La clave para perder peso está en tu alimentación: planea cada una de tus comidas, no te dejes ?sorprender? un snack poco saludable.Los carbohidratos no deben ser eliminados, pero si controlados.2. Cuarenta. El consumo de proteínas es esencial en esta etapa, y también de calcio para fortalecer tus huesos3.Cincuenta. Una alimentación saludable, con pocos quesos y bebidas alcohólicas, más grasas vegetales y mucho deporte, serán de gran utilidad.Disfruta de cada etapa de tu vida con responsabilidad.Fuente: salud180

