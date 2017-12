© Victor Gill Ramirez

Destapar el inodoro no es tarea sencilla, o eso es lo que pensabas. En realidad existen diversos tips para repararlo tú misma. ¡Descubre cómo hacerlo! Cuando un inodoro se tapa o avería nuestra principal respuesta es llamar al plomero, sin embargo, no siempre es necesario ya que puedes repararlo tú misma.Así que ponte unos guantes y ¡manos a la obra!Con una sopapa?Si sospechas que está tapado evita tirar de la cadena reiteradamente.Esto no ayudará en nada, lo único que puedes conseguir es rebalsar la taza.La herramienta más útil en estas ocasiones es el chupón o sopapa, para usarla deberás cerrar la llave de agua del inodoro.Ponte unos guantes, así proteges tus manos de todas las bacterias. También retira todos los objetos del piso que estén en el baño. Coloca la sopapa en el fondo del excusado, de forma que tape completamente el agujero.Presiona el chupón lenta pero vigorosamente de abajo hacia arriba, así se creará succión.Repite el procedimiento varias veces.Luego tira de la cadena del inodoro para revisar el drenaje.Si notas que la taza drena el agua pero la obstrucción todavía bloquea el flujo vuelve a llenarla con agua y repite el mismo procedimiento con el chupón.Con productos destapa cañerías?Existen gran cantidad de estos productos que ayudan a destapar los excusados, en especial si la obstrucción es severa.Este paso debería ser tu último recurso, ya que los químicos utilizados en estos limpiadores de drenajes son muy tóxicos tanto para las personas como para los animales.Es importante recalcar que se tiene que usar productos que estén diseñados especialmente para los inodoros, de lo contrario puede perjudicar las tuberías.Ponte unos guantes y añade un poco de este producto en el excusado, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.Baja la tapa para evitar que los humos tóxicos invadan el baño. Deja reposar durante varios minutos.No uses un chupón justo después de añadir el limpiar de drenajes, ya que puedes salpicarte en el rostro.Trucos caseros-Agua, bicarbonato y vinagre: Hierve la mitad de un galón de agua, deja enfriar un poco.Debes tener en cuenta que el agua no debe estar muy caliente, ya que puede agrietar la porcelana. Añade al agua una taza de bicarbonato de sodio y dos tazas de vinagre blanco destilado, esto dejará una mezcla burbujeante.Vierte el agua desde la altura de tu cintura, la fuerza ayudará a eliminar la obstrucción. Deja que la mezcla repose durante toda la noche, esto ayudará deshacerte de obstrucciones de materiales orgánicos.-Gancho de alambre: Desarma y endereza un gancho, en uno de los extremos coloca un trapo, asegúralo con una cinta de embalar.Inserta el gancho girándolo y empujándolo lentamente, siempre debe ser en movimientos circulares. Si sientes la obstrucción empújala. Luego podrás tirar de la cadena para que el agua fluya normalmente.-Blanqueador: Debes añadir dos tazas de cloro (lejía) de uso doméstico dentro del excusado, déjalo reposar durante un par de horas.Esto permitirá que la obstrucción se deshaga o deteriore. Pasado el tiempo, enjuaga el inodoro y tira de la cadena.Fuente: emede mujer





Con información de: