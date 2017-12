© Victor Gill.

Repasa los 10 mejores momentos del deporte venezolano en este 2017, dejando huellas imborrables en la memoria de los venezolanos.Miguel Ricardo Peña / CARACAS.- Y como dice la canción, el año 2017 ya tiene sus maletas preparadas para marcharse, pero durante transcurría el calendario dejó cosas importantes deportivas para recordar siempre, es por eso que Líder En Deportes te las recuerda:10- Énder Inciarte, José Altuve y los 200 hits: Por primera vez en la gran carpa dos venezolanos conectan 200 hits en una temporada, los encargados fueron el jardinero de los Bravos de Atlanta, Énder Inciarte y el camarero de los Astros de Houston, José Altuve. El primero en alcanzar la marca fue el zuliano Inciarte ante los Mets, le conectó un inatrapable a Rafael Montero y en menos de 24 horas, Altuve le conectó un hit a Nick Martínez.09- Robeilys Peinado y su medalla de bronce: La atleta de 19 años de edad obtuvo medalla de bronce en la final de salto de garrocha femenino en el mundial de Atletismo que se celebró en Londres el pasado mes de Agosto.08- Monagas SC y su primera estrella del fútbol venezolano: El Monagas SC consiguió su primera medalla en sus 30 años de historia de la mano de Anthony Blondell que fue la figura de toda la temporada 2017. El equipo oriental dirigido por Jhonny Ferreira fue uno de los equipos más regulares del torneo.07- Tomás Rincón Subcampeón de la UEFA Champions League: El capitán de la selección Nacional, Tomás Rincón logró obtener la medalla de subcampeón en la Champions League 2016-17 donde Juventus caería 1-4 ante el Real Madrid ?Il Generale? llegó a la Vecchia Signora en enero del 2017 y a mitad de año fue traspasado al Torino, donde es titular indiscutible.06- Fernando Amorebieta campeón de la Copa Sudamericana: El venezolano Fernando Amorebieta que ficharía por el Independiente de Avellaneda a mitad año se coronaría campeón de la segunda competición más importante de América.?La Grulla? llegó al equipo argentino a mitad de año para reforzar el equipo de Ariel Holan.05- Guaros, mandatario de América: El equipo de Lara, Guaros consiguió su segunda copa de Liga de las Américas consecutivas y además también consiguieron alzarse con la Liga Sudamericana de Clubes, el torneo que faltaba en sus vitrinas.Por cierto, este 2017 también consiguieron su primer título de la LPB.04- Deyna Castellanos finalista de los premios The Best: ?La reina del gol? como se le conoce a Deyna, fue una de las 3 finalista de los premios The Best FIFA Women Players 2017, la venezolana quedó tercera por detrás de Carli Lloyd y la holandesa Lieke Martens que fue la ganadora.También estuvo nominada al premio Puskas que fue superada por el gol del Olivier Giroud.03- Yulimar Rojas consiguió el oro en el Mundial de Atletismo: Yulimar Rojas consiguió lo más grande para una atleta venezolana en la historia del Atletismo.La criolla consiguió un salto de 14.91 y se quedó con la medalla de oro superando a Caterine Ibargüen (14.89).02- José Altuve y su MVP en la Liga Americana: El pequeño gigante que ganó todo, fue la portada de todos los medios de comunicación, el papa de los helados en este 2017 del mejor béisbol del mundo.Ganarse el premio MVP fue la guinda al pastel del año tan maravilloso que tuvo el maracayero. EL venezolano arrasó en las votaciones donde obtuvo 27 votos, por encima de Aaron Judge (2) y Francisco Lindor (1).01- El subcampeonato del mundo de la Vinotinto Sub20: Sin duda alguna lo más emotivo para el deporte venezolano, la selección que dirige Rafael Dudamel consiguió en Corea del Sur hacer historia en el fútbol mundial, la vinotinto sub20 consiguió el subcampeonato del mundo al caer derrotados ante Inglaterra 0-1.Las madrugadas en Venezuela fueron de alegrías mientras esos jóvenes se dejaban el alma en la cancha, Yangel Herrera, Wuilker Fariñez, Adalberto Peñaranda, Nahuel Ferraresi, Yeferson Soteldo y Samuel Sosa son uno de los tantos nombres que hicieron soñar y le dieron una alegría al país en ese momento.El deporte venezolano dejó una huella imborrable en este 2017, muchas cosas marcaron huellas que estarán en la memoria de los venezolanos por mucho tiempo y que no será fácil de borrar de las mentes de cada criollo.Liderendeportes Miguel Ricardo Peña

