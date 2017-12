© Victor Gill.

Mayoral: mejor promedio que Benzema, Morata, Mariano…Se cumplieron los pronósticos: el portugués, que no fue a recoger el premio, mejor jugador; el francés, mejor entrenador, y el Real Madrid , mejor equipo.Cristiano Ronaldo recibió ayer en Dubai el premio Globe Soccer al Mejor Futbolista de 2017. El crack portugués, que noacudió a recibir el premio, fue uno de los triunfadores de la gala que tuvo lugar en el lujoso complejo Madinat Jumeirah. Es la quinta vez que el delantero madridista gana dicho trofeo, la segunda de forma consecutiva. Cristiano se impuso en lavotación final a su compañero Sergio Ramos, Messi , Neymar, Mbappé, Buffon y Dybala.El jurado de los Globe Soccer ha valorado la importancia destacada de Cristiano en la consecución de los cinco títulos queha ganado el Madrid en 2017 para concederle el galardón por quinta vez en su carrera. De hecho, el portugués es con mucha diferencia el futbolista que más veces ha ganado el premio Globe Soccer al Mejor Jugador. El resto de jugadores que lo han ganado son Messi (2015), James (2014), Ribéry (2013) y Falcao (2011).Este nuevo premio para Cristiano le llega horas después de que el crack madridista organizara su propia gala en Madrid para compartir junto a su familia y sus amigos más allegados el mejor año de su carreraZidane ha conquistado el primer premio Globe Soccer de su carrera. Ya en 2016 había sido uno de los candidatos en la gala celebrada en Dubái, pero finalmente pesó más la Eurocopa que había conquistado Fernando Santos con Portugal. Esta vez sí que venció el entrenador francés después de los cinco títulos (Liga, Champions, Supercopa de Europa, Supercopa de España y Mundial de Clubes) que ha conquistado este año con el Real Madrid Zizou superó a Mourinho, Conte y Allegri, que también estaban nominados al galardón.El francés dio un discurso al recibir el galardón: ?Muchas gracias por este premio. Debo dar las gracias evidentemente a mi presidente, porque el Real Madrid me ha brindado la oportunidad de poder entrenar a este equipo, este equipo increíble.Quiero felicitar y agradecérselo a todos mis jugadores, porque sin ellos por la temporada y porque sin ellos este premio no habría sido posible.Y también quiero agradecérselo a todos los entrenadores, porque yo he tenido muchos entrenadores, como Marcelo Lippi o Fabio Capello, hay muchos entrenadores que veo aquí.Sé que es una profesión muy difícil, yo acabo de comenzar y he ganado muchas cosas y reitero que es un trabajo muy complicado.Pienso en todos los entrenadores, absolutamente en todos, en los que ganan y en los que no, en los que no pueden ganar este trofeo, porque es difícil.Y la última cosa que quiero decir y la más importante, es dedicarlo a todas las mamás del mundo?.El Real Madrid conquistó el título al mejor club de 2017. La entidad blanca ha vivido en 2017 el mejor año de su historia al conquistar cinco títulos: Champions, Liga, Supercopa de Europa, Supercopa de España y Mundial de Clubes.AS

