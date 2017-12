© Victor Gill.

Algunas funciones podrían dejar de funcionar "en cualquier momento" tras el 31 de diciembre – EFEWhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, cada vez está incorporando nuevas funciones que requieren de sistemas más potentespara poder disfrutar de sus ventajas. Por ello, la plataforma de la herramienta informa sobre qué dispositivos dejarán de tener soporte a partir del próximo 1 de enero de 2018.Se trata de los modelos BlackBerry OS y BlackBerry 10, así como Windows Phone 8.0 y versiones anteriores. Los próximos terminales en caer en el silencio de la aplicación de mensajería serán los Nokia S40, que podrán seguir disfrutando de esta herramienta hasta el 31 de diciembre de 2018; y todos los dispositivos con el sistema operativo Android 2.3.7 y anteriores, que continuarán disfrutando de WhatsApp hasta el 1 de febrero de 2020.En la actualidad, las versiones de Android anteriores a 2.3.3no pueden crear una cuenta nueva, ni tampoco volver a verificar una cuenta existente, al igual que Windows Phone 7, iOS 3GS/iOS 6 yNokia Symbian S60."Debido a que ya no estamos desarrollando funciones para estas plataformas, algunas funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento", alertan desde WhatsApp, que explica que estos sistemas "no cuentan con la capacidad requerida para expandir la lista de funciones de la aplicación en el futuro".Por ello, recomiendan adquirir un teléfono Android con un sistema operativo 4.0 o superior, Windows Phone 8.1 o superior, o un iPhone con iOS 7 o superior.Si este es tu caso, debes tener en cuenta que no hay manera de migrar el historial de chats entre dispositivos con sistemas operativos distintos.Sin embargo, se ofrece la posibilidad de enviarlo a través del correo electrónico.ABC TECNOLOGÍA

