El ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, rechazó este jueves la acusación de Nicolás Maduro sobre el supuesto sabotaje por parte del país europeo en el envío de perniles a Venezuela "El gobierno portugués no tiene, con toda seguridad, poder para sabotear el envío de pernil a Venezuela . El gobierno portugués no exporta pierna de cerdo ni a Venezuela ni a ningún país del mundo", dijo el canciller.Agregó: "Portugal es una economía de mercado, el gobierno no está involucrado en las exportaciones que las empresas portuguesas hace con empresas extranjeras y por lo tanto no hay lugar para ningún tipo de interferencia política, y mucho menos cualquier intento de sabotaje gobierno portugués".Silva Santos no descartó la posibilidad de llamar al embajador de Venezuela en Lisboa para aclarar la situación, reiterando que el problema no es político.