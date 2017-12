/ Jorge López, el hijo del albañil desaparecido Julio López, sostuvo que la decisión judicial de haberle otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz se equipara a haber "dejado libre a Hitler". Durante una entrevista radial, el militante de derechos humanos consideró que esa decisión fue tomada "porque el poder político está presionando a los jueces" para que emitan medidas a favor de los represores de la última dictadura y anticipó que mañana encabezará en La Plata un "broncazo" para rechazar ese fallo."Todavía no puedo explicarme como estos jueces tienen ese pensamiento de un genocida que tiene cinco condenas a cadena perpetua", criticó el integrante de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, organismo que mañana a las 18:30 encabezará en esa ciudad una protesta para repudiar ese fallo judicial que, además, será apelado por los querellantes.En diálogo con AM 750, el hijo del albañil desaparecido por segunda vez tras declarar en un juicio contra Etchecolatz, admitió sentir "bronca, dolor e impotencia" por el permiso que recibió el genocida para continuar sus condenas en una vivienda de la ciudad de Mar del Plata.Su hipótesis es que "el poder político está presionando a los jueces para que dicten este tipo de fallos", porque si no "no se entiende" por qué le otorgaron ese beneficio a un represor de su talla. "Le dan domiciliaria a Etchecolatz mientras que encarcelan a dirigentes políticos sin pruebas. Es evidente que el poder político presiona a los jueces", puntualizó."Estuvimos todo el año peleando por un montón de situaciones, como el 2 x 1 a los genocidas, y los últimos días del año pretendía pasarlo bien. Estoy con mucha bronca", dijo y explicó que si bien el beneficio de la domiciliaria se puede aplicar a detenidos por delitos comunes, "no se puede hacer lo mismo" con un condenado por lesa humanidad; "a los genocidas, no", remarcó.Su padre, Julio López, fue el testigo clave en uno de los primeros juicios contra Etchecolaz, por los delitos de tormentos y desapariciones cometidas en el Pozo de Arana y las comisarías 5º y 8º de La Plata. "Él fue partícipe de los tormentos que recibió mi padre y comandó el operativo de secuestro", recordó Jorge. Es más, añadió, "todos creemos que fue el ideólogo" de su segunda desaparición.Además, criticó a los jueces que interpretaron la ley "de una manera distinta". "Creen que es un viejito buenito que, porque estaba enfermito, había que dejarlo libre a pesar de los crímenes que cometió. Tiene cinco condenas a perpetua y otras a 25 años", criticó durante una entrevista por radio Splendid."Es como dejar libre a Hitler -sentenció-. Etchecolatz es un enano fascista hijo de Hitler. No sé cómo calificarlo de otra forma para no decirle hijo de mil puta. Descargar la bronca es lo único que puedo hacer."Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi