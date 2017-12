Usuarios de la red social Twitter posicionaron la etiqueta #PernilMovie como respuesta a la insólita explicación de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por no cumplir con la promesa de distribuir pernil en las cajas de los CLAP. Ambos personajes acusaron a Portugal de “sabotear” la importación de perniles por parte del gobierno.“¿Pero qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país, Portugal. Estaba listo, porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela . Todo, lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias”, dijo Maduro , quien agregó en tono fantasioso: “Nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora”.Poco más tarde, Cabello recurrió a una historia similar para justificar que no pudieron entregar el pernil a las seis millones de familias que reciben el CLAP: “¿Y por qué no llegó el pernil? Por el bloqueo que tenemos. Los portugueses se comprometieron, los asustaron los gringos y no mandaron los perniles”.A continuación, presentamos algunas reacciones de los tuiteros, quienes no dudaron en hacer bromas (en clave fílmica) en torno a la justificación del gobierno:Rápido y Furioso: La fuga de los perniles #PernilMovie— José Valbuena? (@Valbujo88) December 28, 2017Thor Pernilrok!!! #PernilMovie— Louis #RAV (@ hacker unet) December 28, 2017#PernilMovie por que no aparece el pernil ofrecido? pic.twitter.com/xbXoIxDhrX— osita (@ositabosque) December 28, 2017Perniles en tiempos de cólera #PernilMovie— Isabel Chirinos (@Chiriflo) December 28, 2017Sexo, mentiras y perniles #PernilMovie— El Negro Robert (@Robert_ETG) December 28, 2017@ElPernil me sacó risas! Con ese rodaje del #PernilMovie en todo el país seguridad tendrá varias nominaciones a los próximos #PremiosOscar— Fabricioove (@FabriciooVe) December 28, 2017Los Juegos del Hambre, el Pernil en Llamas #PernilMovie— Emilia (@emiliailq) December 28, 2017Harry Potter y el Pernil filosofal #PernilMovie— Dubraska (@dgala23) December 28, 2017Salvando el pernil de Ryan #PernilMovie— Naky Soto (@Naky) December 28, 2017Sin Pernil No Hay Paraíso #PernilMovie— BakuninVeguero (@BakuninVeguero) December 28, 2017Las 50 Sombras del Pernil #PernilMovie— Glen" (@Glencys) December 28, 2017Pernil Wars: Episodio XXXIII El imperio contraataca otra vez #PernilMovie— J.J. Diaz (@jjdiazdice) December 28, 2017Tienen la Presidencia,tienen las Gobernaciones y Alcaldías pero no tienen pernil #PernilMovie— Octavio Páez Malavé. (@OCTAVIOPAEZ) December 28, 2017Harry Potter y el misterio de donde coño esta el pernil #PernilMovie— Luis Eduardo (@Luishrnandez) December 28, 2017YO QUE PENSABA QUE PODÍA LLAMARSE EL TACHIRAZO, EL CUMANAZO, EL ZUILIANAZO O ALGO ASI… Y AL PARECER SE LLAMARA EL PERNILAZO #PernilMovie— CRITICO (@crittttico) December 28, 2017"La Gran Estafa" No hace falta ni que escriba pernil #PernilMovie— RDCC (@Rdcc07) December 28, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi