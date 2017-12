/ La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en Avellaneda junto al intendente local, Jorge Ferraresi. Redobló sus críticas a las reformas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri y llamó a "construir una alternativa para el 2019"."Ayer nomás al sancionar la reforma tributaria se terminó de consolidar el despojo a 17 millones de argentinos, jubilados, beneficiarios de AUH, titulares de pensiones no contributivas", afirmó la hoy senadora al referirse a "estos días tan terribles que nos ha tocado vivir a todos los argentinos".Dijo que el Gobierno en lugar de solucionar los problemas, los profundiza "hasta límites intolerables". "Creen que los pobres tienen que ser cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Es un gobierno que transfiere recursos de los que menos tienen para los sectores más concentrados", definió CFK.Tras destacar la iniciativa del intendente Ferraresi de pasar a planta permanente a trabajadores del municipio porque "hoy hay 800 personas que no los van a precarizar y que van a tener trabajo", la ex jefa de Estado retomó palabras del mandatario comunal sobre 2019. Llamó a "construir una alternativa para que en el 2019 un compañero o una compañera" conduzca el país"."Quiero ser muy clara, como militante política desde muy joven, como ex presidenta de los argentinos dos veces, como la compañera de ese gran presidente que tuvo la república Argentina, voy a hacer todo lo que esté mi alcance para que el 10 de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo", planteó la ex presidenta.Aseguró que "no importa quién", sino que sea alguien que "vaya a respetar el mandato popular". "Tenemos que tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparnos tanto por los nombres de quién, sino por qué se va a hacer", insistió y remarcó que "lo más importante es lograr una fuerza política que no se termine en una sola persona".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi