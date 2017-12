/ El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, intentó justificar el dinero que le pagó Sociedad Rural Argentina (SRA) al concluir su función como presidente de la entidad para asumir como funcionario. Dijo que fue por una "liquidación de sueldos pendientes" y subrayó que ese movimiento de dinero se hizo "con la mayor transparencia"."Es algo normal de donde venimos, pero parece extraordinario", argumentó el ministro sobre el bono de medio millón de pesos que recibió. "Se cerró la actividad con la entidad anterior, se liquidaron los sueldos pendientes y eso se hizo con la mayor transparencia", insistió al hablar con la prensa tras un acto en Entre Ríos.Etchevehere, que asumió como ministro el 21 de noviembre pasado, argumentó que el cargo de presidente de la Sociedad Rural es remunerado: "Se le paga un sueldo al presidente y al vice porque la entidad pide que se deje la actividad particular del dirigente. Para que éste la pueda dejar, se le da una remuneración para que pueda seguir adelante con su vida", señaló."Como en cualquier actividad profesional, cuando se termina se liquidan los sueldos; se cerró la actividad con la entidad anterior, se liquidaron los sueldos pendientes y eso se hizo con la mayor transparencia, a través de una comisión directiva y la verdad que no hay mucho más que explicar", sintetizó. El ministro dijo haber consultado al iniciar las gestiones para recibir el dinero y aseguró: "Por escrito me dijeron que no había ningún tipo de incompatibilidad porque se entiende que venía de una actividad laboral anterior".El bono de 500 mil pesos fue aprobado por la asamblea del consejo directivo de la SRA en una votación dividida, que terminó con 14 votos favorables y 11 negativos. Un grupo de delegados elevó una nota en donde calificaron el hecho como "un pésimo ejemplo y antecedente" que afecta tanto el "buen nombre y honor" de la SRA como "al sector Campo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi