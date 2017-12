/ Jennifer Barreto-Leyva, es una modelo de talla "plus" , que lucha en contra de los cánones de belleza que se imponen en América Latina y más en Venezuela , un país que es una fábrica de reinas de belleza.La lucha de esta venezolana se basa en propiciar la iclusión de mujer es de tallas grandes en las pasarelas donde ya desfilan, pero que de igual forma considera esa presencia todavía precaria . Barreto-Leyva, además de modelo, también es abogado y a través de su postura, combate la discriminación "aspectista"  que rechaza a las personas por su peso, color de piel, cambio de sexo o la estatura, "soy la única abogado en Latinoamérica que se ha especializado en derecho aspectista", así añadió para El Nuevo Herald.Cuando tenía 16 años de edad, fue a una clínica a practicarse unos exámenes de rutina y estando allí una enfermera le dijo: "esa máquina no aguanta gordos" , agregó. "Salí de allí muy molesta, con la autoestima muy lastimada y busqué en internet recursos para poder canalizar de una forma positiva lo sucedido y me encontré que en español no hay absolutamente nada", relató la también periodista. Comenzó a escribir una columna acerca del sobrepeso y de otras cosas de "los que nadie habla" . Luego fue invitada a un programa de TV en Venezuela para hablar sobre la discriminación por el peso.DESFILE DE MODAS DISTINTO En una de las pausas del programa de TV, la animadora le indicó que no conseguía "gordas en moda" , comentario que usó para realizar un desfile de modas de tallas grandes.Jennifer, quien es la directora y editora en Jefe de la revista Belleza XL, expuso que "el mundo no viene en una sola talla, ni un solo color , y ese es un mensaje que me parece muy importante transmitirlo""Hay muchos mitos en el aspecto de la belleza. Se supone que las mujer es somos flacas, tetonas y una bomba sexy, y los hombres son Pancho Villa, a pesar de la gran diversidad que tenemos las personas" , citó la modelo.El éxito que tuvo el desfile fue tan grande que decidio incursionar en el mundo del modelaje y su primer trabajo fue para una publicidad en una valla en Washington DC. "Para mi fue como el premio Ã"scar porque había mucha gente que me llamaban fea, y a la fecha me lo siguen diciendo, y me dicen que cómo alguien como yo tiene la osadía de ser modelo".Para esta ex Miss Universo Plus, concurso que ganó en Canadá, su peso no la define sino la gran persona que es.SECUELAS PSICOLÃ"GICAS Para esta modelo, un sólo estigma de la belleza afecta a muchas personas psicológicamente  porque se sienten rechazadas e incluso llegan a tomar decisiones extremas."Yo recibo cualquier cantidad de mensajes de personas diciendo que se quieren suicidar, que nunca se van a casar, 'soy horrible, no valgo nada'. Esto es muy grave y eso nos está diciendo que algo tenemos corregir. Es absolutamente imperativo y necesario que se haga un cambio, pero ya, de los estereotipos de belleza: si la mujer es muy delgada está enferma, se está muriendo, si es muy gorda se esté muriendo, si es muy alta es porque es muy alta. Hay muchos estereotipos que hay que derrribar" , manifestó.. . . . . . . #bellezaxl #estaesmibelleza #fashionmodel #curvygirl #plusmodel #plussizefashion #plussizemodel #musecurve #wlyg #iamlatina #plussizemodel #model #effyourbeautystandardsUna publicación compartida de Jennifer Barreto-Leyva (@jenniferbarretoleyva) el Dic 14, 2017 at 3:11 PSTCarta a una mujer : “Dejémonos de cuentos. Si un hombre no te llama, es porque no quiere llamarte. Si no te invita a salir, es porque no quiere verte. Si te trata como si fueras un comino, es porque le importas un comino. Si te traiciona, es porque no le gustas bastante. Si te deja ir es porque no quiere estar contigo. Es que no estoy listo, es que tú eres la mujer de mi vida pero, es que ahora no es el momento, es que no se, es que tengo que organizar mi vida, es que SÍ pero no, es que, es que, es que. Es que… ¡Es que no quiere! Vivimos probreciteando a los hombres y siguiéndoles su jueguito de confusión y victimación porque “pobrecitos, él que me ama pero yo lo entiendo”. Dejemos una cosa clara: Cuando un hombre quiere estar con uno, ¡¡ÉSTA!! Así de fácil. Sin tantos enredos, sin tantas mentiras, sin tantas excusas. Cuando un hombre se derrite por ti, puede que le de miedo, claro que sí, pero lo enfrenta porque no va a arriesgarse a perderte. Deja de ser tan Madre Teresa de Calcuta, justificándole cada rechazo, cada desplante y cada excusa. Ponte TÚ en un primer lugar. No necesitas a alguien que no sabe lo que quiere, que no ve lo mucho que vales, que no ve todo lo que puedes aportar a su vida. Por favor, no quieras intranquilidad, dudas y desprecio envuelto en explicaciones sin sentido. Tú mereces, MERECES un hombre que sepa qué tiene en frente, que te valore y se esfuerce cada día por ti. Deja ya de romperte las uñas por algo que probablemente no va a ser tan bueno como tú piensas y date la oportunidad de recibir todo lo que mereces con un hombre que si te quiera. RECUERDA: No existe hombre asustado o confuso. Tampoco existe hombre trágicamente afectado por el pasado, ni hombre necesitado de ayuda. Los hombres se dividen solamente en dos categorías: los que te quieren y los que no. ¡Todo el resto es una excusa!” Fuente: Anónimo.Una publicación compartida de Jennifer Barreto-Leyva (@jenniferbarretoleyva) el Dic 13, 2017 at 7:13 PST¡Lo volvimos a hacer! 😆 Esta vez recreando un look de @sarahjessicaparker Chicas de talla grande tomar nota de dos tips importantes: – Las rayas deben ir en la dirección que más favorezca las zonas de su cuerpo para evitar hacer más volúmen -Los zapatos procuren que rompa la redondez propia de nuestros pies, por ello elijan zapatos puntiagudos y con cortes que permitan del desahogo visual del pié . . . . . . #bellezaxl #jblstyle #buenvestir #tallasgrandes #plusmodel #plussize #plusfashion ##curvygirl #curvy #sarajessicaparker #fullfigure #iamlatina #fashionforall #modaparatodos #jenniferbarretoleyvaUna publicación compartida de Jennifer Barreto-Leyva (@jenniferbarretoleyva) el Nov 20, 2017 at 5:26 PSTSumariumCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi