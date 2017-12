/ El exgobernador del estado Lara Henri Falcón, escribió en su cuenta de twitter declaraciones referente a lo que el pasado miércoles en cadena Nacional el Presidente Maduro habría dicho, que los perniles no fueron distribuidos debido al Gobierno de Portugal.“¿La culpa es de Portugal? Por Dios! Este gobierno inepto miente a los venezolanos y no reconoce sus errores. Son ineficientes y por eso no cumplen con el país, ustedes son los culpables de tanta desgracia en estas navidades” , Escribió Falcón.¿La culpa es de Portugal? Por Dios! Este gobierno inepto miente a los venezolanos y no reconoce sus errores. Son ineficientes y por eso no cumplen con el país, ustedes son los culpables de tanta desgracia en estas navidades.- Henri Falcón (@HenriFalconLara) 28 de diciembre de 2017“Fuimos Saboteados por Portugal” El presidente de la República, Nicolás Maduro develó este miércoles que la entrega de los perniles programada para esta temporada navideña fue saboteada desde Portugal."Compramos todo el pernil para el pueblo, nos persiguieron las cuentas bancarias, nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían", explicó el Primer Mandatario, quien participa en la entrega de 248 viviendas en el urbanismo Ciudad Tiuna, ubicado en Caracas.En este sentido agregó: "Ya arreglaremos cuentas cada cosa que decimos hay que cumplirla y si no decirla también"."Al pueblo siempre hay que decirle la verdad, porque el pueblo tiene conciencia y el pueblo sabe entender todas las circunstancias y tiene sabiduría. Conciencia y Sabiduría son dos componentes virtuosos", concluyó.¿Que dijo Portugal? El Gobierno de Portugal desmintió este jueves las aseveraciones del presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , sobre una supuesta alianza con otros países para sabotear la importación de pernil ."El Gobierno portugués ciertamente no tiene ese poder para sabotear el muslo de cerdo. Vivimos en una economía de mercado. Las exportaciones a empresas de la competencia", manifestó Augusto Santos Silva, ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, durante una entrevista ofrecida a TSF Radio Noticias.Ante todo estos acontecimientos el Presidente del Partido Avanzada Progresista hizo un llamado al gobierno Venezolano a “dejar de mentirle al pueblo venezolano” y se aboque a solucionar las necesidades del pueblo.Noticias BarquisimetoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi