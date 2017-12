/ El entrenador argentino Daniel Garnero , durante su presentación en Asunción como nuevo entrenador del Olimpia , que “no puede prometer resultados” al club y que su objetivo prioritario es comenzar cuanto antes a preparar la ida de la primera fase de la Copa Libertadores en menos de un mes.“Nosotros no le podemos prometer a los dirigentes cuando nos contratan resultados. Pero trabajando con esfuerzo y sacrificio, con este gran plantel que tiene el Olimpia , vamos a ser competitivos en todos los torneos que nos toque estar”, explicó el técnico este jueves durante su presentación oficial en el banquillo del Decano.El argentino, de 48 años, que se desligó del Guaraní hace unas semanas tras un año y medio al frente del equipo paraguayo, no quiso así poner objetivos de consecución de títulos en su primer día al frente de la nave franjeada.Sin embargo, señaló que en un institución deportiva con la historia de Olimpia, con tres Libertadores y una Intercontinental , los objetivos “son muy claros” a nivel internacional, y en el campeonato local “es salir campeón”.Pese a ello, Garnero puntualizó que su mente está puesta absolutamente en preparar al Olimpia en menos de un mes para afrontar su primer partido de la temporada contra el Montevideo Wanderers uruguayo por la ida de la primera fase de la Copa Libertadores.“El primer objetivo es apretar en los primeros partidos que son de Libertadores . No podemos pensar en otra cosa que no sea eso”, dijo el técnico.“Tenemos la posibilidad en la Copa Libertadores . Relacionar Copa Libertadores con Olimpia es muy sencillo. Sabemos que va a haber una motivación extra por ese torneo, sabemos que va a ser un camino largo y difícil, pero vamos a prepararnos para poder afrontarlo”, agregó.Pero en todo momento quiso dejar claro que “no se pueden prometer cosas” en el fútbol y que buscará una manera para ganar basada en su particular juego de toque y buen trato de balón que ya demostró al mando del Guaraní , al que sacó campeón en el Clausura 2016 , y anteriormente en el Sol de América .“Acá es muy sencillo con los futbolistas. Hoy Olimpia cuenta con jugadores de mucha jerarquía y trayectoria que tuvieron otros entrenadores que tuvieron una idea similar. No creo que tengamos inconvenientes. Obviamente esa lectura la voy a tener más clara cuando empecemos a entrenar y trabajemos”, indicó.Garnero estuvo acompañado en todo momento por la Directiva del Decano , encabezada por el presidente, Marco Trovato , quien le entregó al término de la rueda de prensa una camiseta del equipo con su nombre.En Olimpia , el argentino dirigirá a su tercer equipo en el fútbol paraguayo tras Sol de América en 2015-2016 y Guaraní en 2016-2017.EFE Foto: clubolimpia.com Lavinotinto.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi