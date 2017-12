/ El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, criticó que los venezolanos se manifiesten por el incumplimiento en la entrega de los combos de comida distribuidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).Ratificó lo expresado por el presidente de la República, Nicolás Maduro , sobre la supuesta responsabilidad de Portugal por no haber entregado los cargamentos de pernil que iban a ser vendidos a la población."Entonces le echan la culpa a Bernal, que es jefe de CLAP, que tiene un año sin dormir preocupado por la comunidad. Levantamos la cara y vayamos hacia adelante. ¿Ustedes creen que Nicolás, que ha hecho un esfuerzo, va a escurrir el bulto porque a algunos no les llegó el pernil?", dijo en su programa semanal.El dirigente oficialista aseguró que Portugal no entregó los perniles porque Estados Unidos así se lo ordenó."¿Por qué no llegó el pernil? Por el bloqueo que tenemos. Los portugueses se comprometieron, los gringos los asustaron, y no mandaron los perniles. Ahí estamos pariendo. ¿Por eso nos vamos a rendir?", prosiguió.Cabello agregó que estas acciones son coordinadas por enemigos del gobierno para dividir al chavismo. "Nos ponen a pelear entre nosotros. ¿Qué culpa tenemos si les llegó o no les llegó porque los gringos están bloqueando?".SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi