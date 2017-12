VENEZUELA: Empresa de Portugal aclara que no vendió pernil a Maduro por deuda de 40 millones de euros

El diario portugués Público señaló que empresas involucradas en la exportación de pernil de cerdo a Venezuela desmintieron al presidente del país, Nicolás Maduro : Que no hayan llegado los productos al país no es un tema de sabotaje, sino de honrar compromisos. Su Gobierno debe 40 millones de euros a las empresas que lo abastecen de este alimento.Según el diario, la empresa Raporal informó que Agrovarius, empresa de alimentos portuguesa, vendió en 2016, bajo un contrato, 14 mil toneladas (14 millones de kilos) de pernil, con un valor de mercado de 63 millones de euros, es decir, un precio aproximado de 4 euros por kilo. Para poder atender el pedido, subcontrató a varias empresas, entre ellas, a Raporal."De este contrato de abastecimiento, aún permanecen pendientes de pago cerca de 40 millones de euros, de los cuales 6,9 millones corresponden al cumplimiento de pago a Raporal", señaló la empresa, que ha recibido, reconoce, pagos parcelados de Venezuela : El último de ellos, en agosto de 2017.La empresa señaló que fue recibida hoy en la mañana (local) por el embajador de Venezuela en Portugal, Lucas Rincón, y que este "se comprometió, en nombre de Venezuela , a un pago integral en lo que refiere al abastecimiento de 2016, antes de marzo de 2018", indica el comunicado.Aclaró también Raporal que fue proveedora de Venezuela durante 2016, y que no ha realizado ningún envío de carne al país durante este año.