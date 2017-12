/ La dirección de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) informó a través de su cuenta Twitter que entregaría los perniles para Navidad a partir de este 28 de diciembre.En un tuit publicado el miércoles 27 a las 7:59 de la noche, explicaron que por órdenes del presidente Nicolás Maduro procederán a la entrega programa del pernil navideño en las diferentes parroquias de Caracas.En La Vega, San Agustín, El Junquito, Catia, son algunas de las parroquias que salieron a protestar desde la noche del 27 porque aseguran que no les han cumplido con las promesas que en cadena nacional hizo el presidente Maduro En una protesta en Roca Tarpeya una mujer con su Carnet de la Patria en Mano denunciaba que desde no le ha llegado la comida distribuida por los Clap y que el bono navideño de 500 mil bolívares anunciado por Maduro le dijeron que se lo entregarían en los Valles del Tuy donde votó, pero al llegar al lugar la remitieron de nuevo a Caracas y no le entregaron nada.Otra venezolana, denunció que el 2016 fue lo mismo, "los perniles fueron vendidos en la Primero de Mayo y nos dejaron sin nada".SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi