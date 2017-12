/ Para el mánager Oswaldo Guillén, la temporada 2017 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)) al frente de los Tiburones de la Guaira ha sido todo lo contrario a sus expectativas."Ozzie" sabe que las expectativas por su llegada al mando de Tiburones eran muy grandes. En su primera campaña como dirigente del club, La Guaira quedó fuera en los playoffs; y en esta oportunidad , la eliminación llegó mucho antes."Es la peor experiencia que he tenido en el béisbol ", aseguró recientemente Guillén, cuyo equipo llegó a la jornada de ayer con balance de 23-37, compartiendo el sótano de la tabla con los Bravos."Siento vergüenza por la temporada que hemos tenido. Hubo muchas cosas que salieron mal, no se trata de apuntar el dedo a una sola, pero indiferentemente es vergonzoso".Sin embargo, el mandamás campeón de la Serie Mundial con los Medias Blancas en 2005 agregó que únicamente se culpa a él por el fracaso rotundo del conjunto esta zafra."Lo dije muy claro desde que llegué: las victorias son de los jugadores y la derrotas mías", recordó Guillén.En cuanto a la posibilidad de su retorno para la próxima temporada, Ozzie Guillén indicó que todavía es muy temprano. "Me encanta venir, pero esa decisión también es de mi esposa. Ya veremos".Los Tiburones cierran la temporada regular , hoy, con una doble jornada ante Bravos de Margarita.SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi