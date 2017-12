/ El Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Williams Dávila, condenó el reciente conflicto creado por el gobierno de Maduro , contra Brasil y Canadá, tras haber declarado persona Non Grata a sus diplomáticos en Venezuela Dávila explicó que el conflicto que se ha creado con Brasil y Canadá, “en virtud de esa decisión de la Constituyente espuria de declara persona no grata a diplomáticos de esos dos países hermanos, lejos de contribuir a crear un ambiente propicio para la reconciliación y sobre todo el reconocimiento internacional de un proceso de Reconciliación, lo que hace es ahondar aún más la diferencia y el conflicto. No podemos aceptar eso y como miembro de la comisión de política exterior, así como presidente de la comisión de asuntos internacionales, deploro esa actitud de la Constituyente que se ha transformado en un gobierno Constituyente, cuando esa Constituyente era para redactar una nueva Constitución y precisamente es la corroboración que de lo que se trata es de imponer en Venezuela un régimen autocrático y totalitarista, y no promover un régimen de paz o un sistema democrático integral”.En ese sentido, el parlamentario alertó que el gobierno despide el año 2017 “con conflictos diplomáticos y echando las basea para que en el año 2018 sigamos teniendo este tipo de situaciones y de aislamiento internacional. Qué casualidad que la propia Delcy Rodríguez, cuando fue canciller, que comenzó a desarrollar esa política de aislacionismo y hoy día sea la misma presidente de una espuria Constituyente, para poner o continuar, con esa conducta y actitud que la caracterizó cuando fue canciller de Venezuela ”.Williams Dávila manifestó su preocupación pues “esto evidencia una vez más, que no tenemos una democracia en nuestro país y que Maduro lo que nos quiere implantar es un regimen totalitarista donde no existan partidos políticos, ni relaciones con países democráticos, ni una economía próspera, sino que lo que quiere es seguir esclavizando al pueblo venezolano y cerrando la frontera, así como las relaciones con países democráticos para simplemente imponer un régimen autocrático”.Nota de prensa SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi