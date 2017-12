/ Las redes sociales marcaron una influencia importante en la carrera musical de José Eduardo Gálvez Del Castillo, mejor conocido en el mundo artístico como Pepe Gálvez; pues a través de ellas muestra cada paso de su crecimiento como artista y cómo su música ha traspasado fronteras.Con el sencillo "Con todo", que cuenta con video, el joven dio a conocer su talento e influencias musicales de artistas como J Balvin, Calle 13, Daddy Yankee, Residente, entre otros; sin embargo, su estilo resulta auténtico e ideal para quienes gustan de la música urbana con fusiones actuales e innovadoras."La música y la confianza en el escenario es algo que se me ha dado desde muy pequeño, pero fue en Tucson, Arizona donde empecé a cantar frente a multitudes en clubs y shows en vivo", dijo Gálvez.Ahora con el tema promocional Ayer, "Pepe", quien es co-autor de esta canción, espera seguir traspasando fronteras y conquistar a los venezolanos con su propuesta respaldada por los productores colombianos Manu Producer, Samy "El creativo" de Unique Music y Hyusonlive, quienes han colaborado en cada uno de los temas y lo han acompañado en el vertiginoso éxito de su carrera.Cada sencillo lanzado ha sido distribuido a todas las reconocidas plataformas virtuales como: YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, Google play, entre otras. De esta manera se ha expandido su música y se han sumado seguidores de todas partes del mundo."Sin duda, las redes han sido vitales para mi carrera, pero también estoy agradecido con todas las personas que me han dado la oportunidad de presentarme en vivo en plazas como Hermosillo Sonora y Agua Prieta Sonora (México), lugares donde he crecido personal y profesionalmente", señaló.Por lo pronto, Pepe Gálvez trabaja en la promoción de "Ayer", un tema que, sin duda, será del agrado de quien lo escuche.Contactos: @pepegalvezmusicNota de PrensaSuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi