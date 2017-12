/ La empresa productora de alimentos de Portugal, Raporal, aseguró que Venezuela no había recibido los cargamentos de perniles que había solicitado por falta de pago.De acuerdo con un comunicado que la empresa envió a Diário de Noticias, medio de Portugal, Venezuela aún debe a la empresa alrededor de 40.000.000 millones de euros por solicitudes anteriores.El Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, indicó recientemente que Portugal no tiene responsabilidad alguna en relación con la falta de perniles en Venezuela “El gobierno portugués no tiene, sin duda, este poder para sabotear el envío del pernil”, indicó el diplomático en entrevista ofrecida al medio luso TSF.Este 27 de diciembre el presidente Nicolás Maduro acusó a Portugal de sabotear llegada de perniles para la navidad.“Con la entrega del pernil, nos sabotearon. Un país en particular, Portugal. Porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela , pero teníamos que comprar afuera para completar y nos sabotearon la compra del pernil”, detalló.Con información de El NacionalSuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi