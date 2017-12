/ El presidente Nicolás Maduro aseguró este jueves que habrá justicia para quienes pretendan realizar llamados a la violencia como los ocurridos durante los meses de abril a julio de este año."2017 fue el año de todas las amenazas, de todas las violencias, de todas las agresiones. Nunca antes nuestro país, desde la época de las guerras, había sido víctima de una agresión de la oligarquía, de la derecha financiada por el imperialismo como la que vimos este año de las guarimbas", dijo Maduro durante la salutación de fin de año a soldados de las Fuerzas Armadas.Y siguió: "No solo la extensión de la agresión en buena parte de los municipios capitales del país, no solo la violencia durante abril, mayo, junio y julio, sino el odio que manifestaron durante estos cuatro largos meses de guarimbas en actos, discursos, de entrevistas, el odio del mensaje, el desprecio, el racismo contra la gran mayoría de nuestro pueblo…el fascismo, digámoslo claro, que se expresó en la agresión más violenta y perversa que haya visto nuestra generación". Maduro recordó a las personas que murieron durante las acciones violentas que se generaron durante esos 4 meses. "Nunca antes habíamos visto como se manifestaba el odio de clase, el odio de la oligarquía contra el pueblo ejecutado por elementos mercenarios a sueldo: los guarimberos"."En esos días duros cuántos llamados no se hizo para el quiebre y la división de la Fuerza Armada. ¿Cuántos llamados hizo Julio Borges? (…) Nuestra Fuerza Armada respondió al llamado de la oligarquía como un solo hombre, como un solo cuerpo, como un solo puño, con la unión más poderosa que hayamos visto en siglos de lucha", acotó.Y remató: "Nunca más guarimbas. Quien pretenda reeditar la guarimba debe saber que estamos obligados a defender la paz, la circulación. ¡Nuca más guarimbas! ¡Mano dura inmediata! ¡No más violencia!".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi