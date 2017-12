/ El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, indicó que de 3.800 establecimientos industriales que quedan en el país, 1.018 podrían cerrar sus puertas en el año 2018, es decir el 27%, si no se solucionan los problemas que afectan la economía venezolana.Por otra parte, aseveró que 1.731 empresas, que representan el 45,54% de las industrias seguirán en Venezuela dos años más. Añadió que "la industria en Venezuela está trabajando a niveles muy precarios. Ya se han perdido 2/3 partes del sector industrial, y de mantenerse la situación económica y social tal como está, lo que se prevé es que más industrias seguirán cerrando y las pocas que queden se mantendrán operando al mínimo de su capacidad", reseña El Universal .Olalquiaga recordó que se puede revertir esta situación "en el corto y mediano plazo", si se consideran las medidas del plan de políticas públicas presentadas por el organismo que preside.En cuanto al mercado se ha empequeñecido de manera significativa. Asimismo la rentabilidad de los mercados está siendo perjudicada como consecuencia de vender obligatoriamente por debajo de su costo y aquellas que no, el proceso de hiperinflación las va descapitalizando de forma acelerada, comunicó.En otro aspecto, la descapitalización afecta a los consumidores y las industrias.De esta manera, las empresas trabajan al 8% y 15% de su capacidad histórica.Por ejemplo, Venezuela era exportador de resinas plásticas, hoy en día no se produce, solamente se consigue es la importada, destacó el presidente de Conindustria.SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi