/ El indultado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) debe al Estado peruano 51,68 millones de soles (unos 15,6 millones de dólares) por la reparación civil que le fue impuesta en los diferentes procesos por corrupción en los que fue condenado. Así lo reseña EFE .El diario El Comercio señaló que el procurador anticorrupción, Amado Enco, y especialistas en el tema remarcaron que entre los beneficios que incluye el indulto que le otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski no se incluye el perdón del pago de la reparación civil.“El indulto humanitario concedido no lo liberará de su obligación judicial de pagar la reparación civil en favor del Estado por todos los delitos de corrupción cometidos, y por los cuales fue condenado en su oportunidad. El indulto podrá perdonar la pena, pero no la reparación civil”, remarcó Enco.Fujimori fue condenado en diferentes juicios por corrupción por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones.Según cifras de la Procuraduría Anticorrupción, el monto inicial del pago que debía hacer Fujimori era 27,4 millones de soles (8,3 millones de dólares) pero, ya que no ha sido pagado, se han sumado intereses que casi han duplicado la deuda.Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi