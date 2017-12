/ El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves 28, pasadas las 3 de la madrugada, la llegada de un cargamento de 20 millones de perniles procedente de China Al mismo tiempo, una llamada del gobernador Rafael Lacava al Primer Mandatario Nacional confirmó el arribo a Puerto Cabello de cinco cargamentos de gasolina provenientes de la refinería de Cienfuegos en Cuba."Lo logramos", dijo Maduro . "Entiendo la frustración del pueblo, pero la culpa no es nuestra, es del imperio. Y lo digo con responsabilidad porque si fuera nuestra, lo reconoceríamos inmediatamente, como lo hemos hecho muchas veces y como nos lo enseñó nuestro comandante eterno Hugo Chávez". Maduro también anunció que para el 2018 Venezuela se convertirá en una potencia eléctrica. "La electricidad nunca más faltará en las casas de nuestro amado pueblo", dijo.Por cierto, si usted creyó esta noticia entonces “cayó por inocente”. Le ofrecemos disculpas si no le pareció gracioso o serio, pero no íbamos a dejar pasar este día por debajo de la mesa.Original de N oticiero DigitalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi