La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, aseguró no tener información alguna sobre los supuestos cierres de los puentes que conectan Venezuela y Colombia por parte del Gobierno Nacional, no obstante sí rechazó que se esté planteando, ya que "representa el único sustento para muchas familias"."No tenemos ningún comunicado oficial sobre el cierre de frontera, esto se ha manejado como un rumor desde el 22 de diciembre (…) Esperamos que no sea así porque el hecho de tener paso peatonal habilitado por los puentes internacionales de Ureña y San Antonio nos permite atender problemas de salud y alimentos, son muchas las personas que a diario cruzan la línea limítrofe para comprar sus medicamentos", aseguró la mandataria adeca en rueda de prensa.Asimismo le recomendó al Gobierno Nacional que "antes de cerrar, cambien de manera permanente a los uniformados, que se corrompen con facilidad con el delito del contrabando en lugar de cuidar y salvaguardar nuestra soberanía".