El ex Presidente Ricardo Lagos se defendió de las críticas que le hicieran algunos sectores de la Nueva Mayoría, como el Partido Comunista, por su reunión con el Presidente electo, Sebastián Piñera tras su triunfo en la segunda vuelta, y la falta de mayor presencia en la campaña de Alejandro Guillier.Tras participar en un acto en el Instituto Nacional, el ex jefe de Estado enfatizó que explicitó su apoyo a Alejandro Guillier minutos después que se consolidaran los resultados de primera vuelta, y que la visita a Piñera se dio en el marco de la invitación que le hiciera el propio mandatario electo."La visita al Presidente Piñera fue consecuencia de su invitación. No era una invitación protocolar porque los ex presidentes no cumplimos eso, pero sí era una visita en el sentido republicano. Un ex presidente no puede negarse a concurrir si un Presidente le pide un consejo", subrayó Lagos.No obstante, precisó que "eso no quiere decir que aplaudo lo que va a hacer el presidente o estoy en contra. Mi obligación es darle mi opinión franca y sincera para colaborar porque él es el Presidente".Por eso, estima que los cuestionamientos constituyen "un error, porque usted ha visto que todos los ministros después tuvieron que hacer lo mismo, a pedido de la Presidenta, que es algo inusual. Me parece un paso positivo que la Presidenta le pida a los ministros, y que es una buena forma de hacer una transición de un presidente a otro".Sobre si hay una autocrítica de su parte por no haber tenido un rol más activo en la campaña de Guillier, Lagos la desestimó debido a que "la única autocrítica es que yo hago las cosas que se me piden. Nadie me pidió la colaboración particular".Respecto a si la derrota electoral provocará el fin de la Nueva Mayoría como coalición, el ex mandatario sostuvo escuetamente que "las dirigencias políticas están analizando aquello. Cuando sea oportuno daré mi opinión".Situación del PPD Respecto a la situación de su partido, el PPD, que deberá renovar su directiva, el ex Presidente manifestó que sobre el futuro de la colectividad, "hay que tomar un tiempo en estos debate, porque que hay un juego de nombres y cosas. El tema es mucho más profundo. Las recuperaciones de confianza comienzan por hacer un análisis profundo, partamos por ahí"."Qué quiere decir una elección presidencial donde a la mitad de los ciudadanos no le interesa. Eso es lo que me preocupa, entonces podemos decir quién ganó pero lo que está claro es quién perdió, perdió Chile porque no fue capaz de convocar a sus ciudadanos para que dijeran qué era mejor para el país", subrayó.