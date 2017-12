K. Michelle es una cantante de R&B y antigua estrella del reality Love & Hip Hop: Atlanta. Es conocida no sólo por su música, sino que también por su cuerpo curvilíneo. Y la artista nunca ha tenido mayor problema para hablar de las operaciones y procedimientos que se ha realizado en el cuerpo.Durante la promoción de su nuevo álbum Kimberly: The people i used to know, participó en el programa matutino de conversación The Real y conversó, entre otras cosas, sobre las operaciones que se ha realizado en los dientes, cadera y trasero, por ejemplo.Aunque reconoce que siempre tuvo curvas de forma natural, hace años Kimberly era una mujer insegura que pensó que si "tenía un trasero gigante, recibiría aún más amor".Han pasado años desde ese momento y actualmente K. Michelle está completamente lista para sacárselos porque comenzaron a afectar su salud. Después de sentir mucha picazón fue al doctor para saber qué tenía y descubrió que sus piernas eran demasiado pequeñas para sostener su trasero.K. Michelle también comentó que hubo doctores que no estuvieron dispuestos a tocar su trasero, demostrando que en verdad nadie habla de las consecuencias y repercusiones en la salud que generan este tipo de operaciones.Afortunadamente, logró encontrar un doctor un doctor dispuesto a realizar el procedimiento y el próximo mes se someterá a una operación para remover sus implantes.Su doctor le comentó que ve casos como el de ella todo el tiempo.De hecho, la nueva canción de la artista Kim K es sobre los estereotipos de belleza que se imponen en las mujer es de color.Dele clic aquí para ver el video.(Upscl)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi