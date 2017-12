Pedro Benítez.Por Pedro Benítez @PedroBenitezF.- Por tercera vez en dos años el presidente Nicolás Maduro amenaza con cerrar alguna de las fronteras de Venezuela . Decimos amenaza porque más allá de cierta espectacularidad en la ejecución no puede decirse que la medida se haya cumplido.El 19 de agosto del 2015 el Gobierno reportó un ataque paramilitar a soldados venezolanos en San Antonio del Táchira. Al día siguiente procedió a un drástico cierre de la frontera colombo-venezolana mediante una fuerte movilización militar y decretó el estado de excepción en 11 municipios del estado Táchira y el paso fronterizo de Paraguachón en la Alta Guajira, en el estado Zulia, so pretexto de "controlar la zona fronteriza y proteger al pueblo del contrabando de alimentos y combustible". Todo esto se acompañó con la deportación forzada de miles de humildes familias colombianas asentadas ilegalmente de este lado.De nada sirvió. El contrabando no se detuvo ni se alivió el desabastecimiento del lado venezolano. Miles de litros de gasolina subsidiada por Petróleo s de Venezuela S.A. ( PDVSA ) siguieron pasando hacia las ciudades colombiana pese a la presencia de (o en realidad gracias a) la Guardia Nacional (GNB); y ningún poder pudo detener la cotización al alza de dólar paralelo en Cúcuta (la principal ciudad colombiana fronteriza con Venezuela ).Once meses después, miles de venezolanos forzaron el paso fronterizo en busca de alimentos y medicinas hacia esa ciudad para alegría de sus comerciantes y para amargura de los teóricos de la guerra económica del régimen chavista.Pero además, la seguridad de la frontera no mejoró en lo absoluto. Este detalle es importante de considerar.En esa incapacidad para controlar su propio territorio, sus puertos, aeropuertos y pasos terrestres con sus vecinos, puede estar la clave para explicar dónde está parado el régimen venezolano y hacia dónde se dirige el país.Si como alguna teoría supone, Maduro está consolidando su poder mediante una maniobra de anarquía controlada del país, su régimen estaría haciendo entonces algo inédito en el mundo porque ninguna dictadura se ha afianzado así.En Cuba y Corea del Norte, los últimos vestigios del comunismo mundial, sus respectivos gobiernos controlan férreamente sus fronteras. Por supuesto, para el cubano es más sencillo por su condición geográfica; pero son sus puertos y aeropuertos los primeros sitios donde la dictadura se hace sentir.En Venezuela , por el contrario, esos son los primeros lugares donde el que llega al país puede percibir el ambiente de caos, desorden y corrupción que caracterizan al régimen chavista.Es aquí donde Maduro , tan diligente en buscar excusas, ha señalado a las "mafias" que por “vía marítima y aérea (…) se llevan todo, el aceite, los cauchos, el champú, la comida”.A confesión de parte relevo de pruebas repiten los abogados. Hasta hace unos meses Colombia era la principal responsable de todos los problemas económicos de Venezuela . Pero las evidentemente inútiles operaciones militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para cerrar el paso de personas y mercancías por los 2.219 kilómetros de frontera común le han llevado a buscar un nuevo chivo expiatorio.En este caso las islas vinculadas al Reino de los Países Bajos?? ubicadas al frente de la costa occidental venezolana.Hiperinflación, delincuencia desatada, descontrol y corrupción a todos los niveles de la administración pública, empezando precisamente por el control migratorio no son una genial estrategia de poder (aunque se les haya descubierto un perversa utilidad temporal) sino señales de un régimen político en proceso de disolución.Pronto Maduro será el rey desnudo; quedará en evidencia que no pude mandar (ya que no gobierna) y entonces puede hacerse realidad aquella frase de Oswald Spengler que se pone de moda en situaciones como la venezolana: “A última hora siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado a la civilización”Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi