Luis Palacios, acusado de matar a su esposa Wendy Bandera dentro de un vehículo en Hialeah, debía presentarse este miércoles ante el juez para escuchar los cargos que enfrenta: asesinato de segundo grado y resistencia a un agente policial.Sin embargo, el joven venezolano de 28 años rehusó aparecer en la corte, según informó la abogada del acusado durante una audiencia el miércoles ante el juez Óscar Rodríguez-Fonts, en un tribunal estatal del condado Miami -Dade.Una abogada del acusado dijo que Palacios se declaraba no culpable de haber matado a su pareja y que pedía un juicio con jurado.En la audiencia no estuvieron presentes los familiares de la víctima, ni tampoco los del acusado.Palacios se encuentra detenido en la cárcel del condado desde el lunes 18 de diciembre, después de haber salido del hospital Jackson Memorial por heridas que él mismo se infligió en un intento de suicidio.Bandera, una periodista venezolana de 25 años, fue encontrada sin vida el 6 de diciembre en el asiento del conductor de un vehículo cerca del ayuntamiento de la ciudad de Hialeah. Su esposo fue hallado sangrando en el asiento trasero."No me salven, tengo un cuchillo y me quiero morir, maté a mi esposa", dijo Palacios a los agentes que acudieron al lugar, según el reporte policial que agrega que el acusado admitió durante un interrogatorio que él y Bandera habían estado peleado últimamente porque creía que ella lo estaba engañando con otro hombre.El día de la muerte de Bandera, la pareja iba al ayuntamiento a iniciar el proceso de divorcio cuando comenzaron a discutir nuevamente. Al estacionar cerca del lugar, Palacios enfureció, sacó un cuchillo que tenía en el bolsillo y apuñaló a la víctima, según el reporte.Un cuchillo fue encontrado en el piso de la parte trasera del auto, donde Palacios estaba cuando llegaron los policías.(El Nuevo Herald)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi