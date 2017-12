/ Este miércoles 27 de diciembre el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseveró que un lote de perniles que iban a ser distribuidos mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) no pidieron ser despachados desde Colombia hacia nuestro país, porque así lo habría ordenado el presidente de la vecina nación, Juan Manuel Santos."En Colombia se quedaron un lote de perniles, que llegaron por Colombia. No los dejó salir su majestad Santos", indicó Cabello a través de su programa "Con el Mazo Dando", transmitido por Venezolana de Televisión.Este mismo miércoles, recordemos, el presidente de la República, Nicolás Maduro , había acusado al Gobierno de Portugal de colocar obstáculos financieros, para impedir que un cargamento de perniles fuese despachado desde esta nación europea hacia Venezuela . Esta maniobra habría sido planificada y ordenada por el Departamento de Estado norteamericano."Portugal quedó de entregarnos los perniles y no los entregó, porque se hicieron los asustados con los Estados Unidos. Y se habían pagado y estaba toda la plata y el Presidente había firmado todo lo que se tenía que firmar. No se encontró el banco por dónde pagar. Consecuencia: no mandaron los perniles, o parte de los perniles", explicó Cabello.(LaIguana.TV)(VIDEO) Diosdado Cabello: Juan Manuel Santos evitó que perniles entraran desde Colombia https://t.co/sGf8eqOl8R- Luigino Bracci Roa (@lubrio) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi