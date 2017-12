La noche de este martes 26, murió Sebastián Duque, un niño de 12 años, tras ser atropellado por un vehículo.La Patrulla de Carreteras de Florida informó lo sucedido: el accidente ocurrió alrededor de las 7:15 pm, el niño se encontraba manejando bicicleta con otros niños cuando fue atropellado por un vehículo modelo Ford Focus cuyo conductor se dio a la fuga.Luego del accidente Sebastián fue trasladado al Hospital Arnold Palmer, donde declararon su deceso.Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.Con la finalidad de ayudar a la familia, amigos y cercanos a la familia enlutada se encuentra recaudando y cubrir gastos de los servicios funerarios."De veras muchas gracias a todos. Me llamo Carol Ann y soy una amiga de la familia. Vivo en el mismo complex de la familia de Sebastián con mi novio y su hija. Como pueden imaginar es una situación muy difícil para ellos, estaban recién llegados al país y trabajando duro todos los días para pagar sus necesidades básicas. No les había dado el tiempo y el dinero para realizar un seguro funerario para su familia así que no tienen recursos económicos para esos gastos, por eso mi novio y yo decidimos abrir ésta recolección de dinero para esos gastos", expresó una vecina y amiga de los padres.(LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi