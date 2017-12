A través de Facebook se ha viralizado la insólita imagen de una pareja teniendo sexo dentro de un cajero automático en España. La escena fue captada por un transeúnte que pasaba por el lugar en horas de la madrugada y la poca gente que circulaba se mostró sorprendida con lo sucedido.Los usuarios de Facebook expresaron su extrañeza debido a que, tal como se puede apreciar en la imagen, la pareja tenía sexo dentro de la pequeña oficina del banco 'La Caixa', la cual tenía micas transparentes como paredes y se veía el interior en su totalidad.Este cajero automático se ubica en la zona de Ordoño II, en España, y la imagen ha dado la vuelta al mundo. La perfecta iluminación del lugar permitió que el autor de la imagen agarre su móvil y tome la fotografía que hoy causa furor en las redes.A pesar de que este tipo de situaciones no dejan de causar sorpresa, es común ver en Facebook escenas de sexo protagonizadas por parejas que no pudieron contener su deseo y terminaron dando rienda suelta su pasión en cualquier lugar.Así, por ejemplo, han sido captados en parques, baños públicos y hasta buses. Las cámaras no perdonan y, aunque en algunos casos los autores de las fotos sólo la toman y se van, en otro sí van hasta la escena y dan una buen susto a los amantes.(La República)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi