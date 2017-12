Por Roberto Deniz @robertodeniz.- La industria de cuidado personal iniciará 2018 con problemas para obtener materia prima. A las dificultades para importar, se le suma la incapacidad de los proveedores locales para satisfacer la demanda de las empresas. Uno de los casos que más preocupa en el sector es el de Formacol.Formacol es una empresa colombiana con una planta en el estado Táchira -también posee otra en Medellín- y es una de las principales proveedoras para compañías fabricantes de artículos de cuidado personal, especialmente de envases plásticos, estuches y los envases de roll-on para los desodorantes.Fuentes del sector aseguran que a raíz de la crisis de Pequiven, especialmente por la paralización del Complejo Petroquímico El Tablazo, Formacol apenas suministra un tercio de los envases de roll-on que demandan los fabricantes de desodorantes. En noviembre pasado el presidente de Pequiven, el teniente coronel Rubén Ávila Ávila, admitió al diario Panorama las dificultades en El Tablazo. "El problema estructural que nos afecta tiene que ver con el gas y actualmente presentamos una parada técnica porque tenemos un buque que por el bloqueo económico tiene 78 días parado y no va a descargar hasta que se le pague, pero no encontramos cómo hacer para que el pago llegue".Aunque algunas empresas han intentado suplir los productos de Formacol con importaciones, eso representa unos costos muy superiores y el sector no los puede asumir, especialmente luego del alza del dólar en el mercado paralelo registrado en las últimas semanas.La industria de cuidado personal ha sufrido una contracción en los últimos años. A partir de 2012 el Gobierno incluyó al sector en el control de precios, lo que terminó por generar una reducción en los productos y presentaciones que se comercializaban en el mercado local. Luego llegaron los retrasos y el freno definitivo en la liquidación de divisas, lo que impide a las compañías comprar oportunamente la materia prima e insumos.Desde el sector privado han advertido las dificultades, pero el Gobierno no ha aplicado medidas para corregir las distorsiones. Por el contrario, las propias autoridades han permitido las importaciones de artículos que han llegado a los anaqueles a precio de dólar libre.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi