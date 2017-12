A través de sus cuentas en Instagram y Twitter, la humorista opositora Vanessa Senior arremetió contra el exfuncionario del Cicpc Óscar Pérez, calificándolo de "payaso"."Mira Venezuela yo te voy a decir una vaina… nosotros hemos hecho las mejores novelas del mundo… pero si seguimos esperando que este payaso (Óscar Pérez) y el resto del circo de los Valentinos salgan a salvar al país estamos bien jodidos. Prefiero seguir viendo Abigail o Macu La Mujer del Policía. Ya este YIA I YOU me tiene azul… cada estúpida aventura es un pote de humo de Cannabis que solo se la cree un adicto a las películas de acción", vociferó Senior.Senior, en su dura crítica hace un llamado a parar la "estupidez" y también precisó: "Mi mamá trabajaba en la PTJ y a los tipos como tú en esa época se les decía policía de rolito… no sé cuál es el nombre que se le puede poner ahora a semejante payasada impresentable".Los comentarios hechos por la humorista, fueron realizados luego de que Óscar Pérez reapareciera en compañía de un conjunto de uniformados, al igual que él, desertores del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), incitando a los venezolanos a salir nuevamente a las calles.(LaIguana.TV)Me da risa… tienen un ataque porque le digo Payaso a Oscar Perez… y creen q me insultan llamandome gorda jajaja Marico yo tengo espejos… y tengo FLOW. Jajaja y no.. me hare un poco de pipi… por cierto… PAYASO OSCAR PEREZ.- Vanessa Senior (@vanessasenior) 28 de diciembre de 2017 Es mas chica… Oscar Perez Payaso… gafo.. ahora q salga en el nuevo video de Nacho de corista o bailarin que se lanza de un edificio.- Vanessa Senior (@vanessasenior) 27 de diciembre de 2017 Mmmmm… claro claro… Oscar Perez no busca protagonismo jajajaja no me jodan vale… los oscaribers y los Chavistas se acaban de convertir en lo mismo para mi. https://t.co/c7Xsz7Wlnp- Vanessa Senior (@vanessasenior) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi