Troy, una pequeña ciudad del estado de Nueva York (EE.UU.), se ha visto estremecida por el múltiple homicidio ocurrido recientemente. Este miércoles, los cuatro cadáveres hallados el día posterior a Navidad en un apartamento en el sótano de una casa, fueron identificados: se trataba de dos niños, su madre y una segunda mujer , informan medios locales.El jefe de la Policía de Troy, John Tedesco, que anunció ante los periodistas que los asesinatos no fueron un acto arbitrario, admitió que son el homicidio más aberrante que ha visto en más de cuatro décadas como policía."Después de haberme dedicado a esta profesión casi 42 años, puedo decir que nunca había visto un acto de salvajismo así", aseveró Tedesco al ofrecer detalles sobre lo sucedido durante una conferencia de prensa.Las víctimas son una mujer de 36 años, su hija de cinco, su hijo de 11 y una mujer de 22 que tenía una relación con la madre, de acuerdo con la explicación de Tedesco. Los nombres de las víctimas no serán revelados hasta que no se informe a los familiares, según explicó el oficial.El responsable policial añadió que el administrador de la propiedad encontró los cadáveres el martes de esta semana después de que se le requiriera que verificara el bienestar de los residentes del apartamento situado en el sótano. La Policía todavía no sabe cuándo se produjeron los asesinatos, por lo que las autopsias deberían proporcionar pistas, según el oficial."No creo que haya ninguna duda de que una persona que comete un crimen así es capaz de cualquier cosa", señaló Tedesco, quien admitió que las fuerzas de seguridad no creían que hubiera un peligro inminente para los vecinos.(RT)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi