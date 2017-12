Durante el programa "Con el Mazo Dando" realizado el pasado miércoles 27, el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se pronunció ante la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que otorgó la libertad a ciudadanos implicados en la planificación y ejecución de diversos hechos violentos en el país.Cabello hizo referencia al caso de Andrea González, quien planeaba asesinar a Daniella Cabello en agosto del 2015:"Van más de 40 que han salido en libertad (…) Uno se sorprende de las acusaciones que hacen: dicen que estaba presa una muchacha (Andrea González) porque me insultó; esa muchacha no estaba presa porque me insultó sino porque Pérez Venta (quien está implicado en el descuartizamiento de Liana Hergueta) en su declaración, dice que ella le estaba ofreciendo 500 mil dólares para asesinar a Daniellita, mi hija, por esa razón esa persona estaba detenida, no porque me insultó, porque a uno lo insultan todos los días", señaló.(LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi