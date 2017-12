Un pequeño grupo de venezolanos residentes en Perú sorprendieron el pasado 24 de diciembre a varios transeúntes que pasaban por la calle el Jirón de la Unión, ubicada en el centro de la ciudad de Lima, con carteles en mano pidiendo abrazos."Regálame ese abrazo que mi hija no me podrá dar", "sé tú mi familia en esta Navidad" y "no me rechaces ponte en mi lugar, somos hermanos no enemigos" fueron parte de los mensajes que se leían en las pancartas y que fueron difundidos a través una fotografía en las redes sociales Según uno de los integrantes del grupo, identificado como Pedro Rojas, la idea surgió como una manera de sobrellevar la distancia y los duros momentos que les ha tocado vivir fuera de su país."Ya que tenemos nuestra familia que está lejos, para sentirnos como en casa, y para ver que la gente nos apoya. Se dan cuenta que estamos aquí con un propósito, por la situación que está pasando Venezuela . Esperamos pronto volver a reunirnos con nuestras familias", precisó.Ninguna de estas personas lleva más de seis meses en la nación suramericana, incluso, varios de ellos llegaron hace apenas tres semanas a Perú.Los peruanos que transitaban por la calle no fueron indiferentes al pedido y regalaron abrazos a los inmigrantes. Algunos les entregaron víveres para que disfrutaran en Nochebuena.(LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi